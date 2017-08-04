加拿大移民部长：不鼓励难民申请人偷越边境

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最近大量海地人越过加美边境进入魁北克省。加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期五（8月4日）终于对此表态：“我们不鼓励偷越边境。这不安全。”他建议海地人遵守法律，首先向美国提出难民申请，因为美国是他们抵达的第一个安全国家。他要他们相信美国的难民接收制度是公平的。

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他还强调，不是所有进入加拿大的人都能留下来。加拿大仍然会接受那些逃避战乱和迫害的人。但是难民申请不合格的人将被递解出境。

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今年1月到6月期间，有6500多人在魁北克省提交了难民申请。最近一段时间，每天都有上百海地人越过边境进入魁北克省。蒙特利尔市不得不开放奥运体育场，让他们在等待安全审查期间住在那里。

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加拿大总理特鲁多今天也被记者问到海地难民的问题。他表示，我们有能力面对这个问题，加拿大人对我们的移民难民制度有信心，而且明白移民融入给我们的国家带来正面影响。

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（RCI avec Radio-Canada）

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