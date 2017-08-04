平息穆斯林墓地争议：魁北克城决定卖给穆斯林社区一块地

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魁北克城的市政府决定卖一块地给该市的穆斯林社区建墓地，这件事引起的激烈争议终于告一段落。这块5706平方米的地紧靠一个原有的墓地，售价27万加元。据估计，墓地建成后，当地穆斯林至少在今后五十年内都不用另寻他处安葬死者。

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魁北克城的市长勒博姆（Régis Labeaume）说，这块地的区划可以建墓地，无需更改土地用途。三个星期前在魁省圣阿波利奈，正是关于更改土地用途的公投没有通过，使魁北克城穆斯林在那里建墓地的计划流产并引起争议。

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魁北克城市长勒博姆（右）和魁北克省长库亚尔（左）在清真寺枪击案受害者的葬礼上。 © Radio-Canada/Maxime Corneau

当地穆斯林过去或者使用位于蒙特利尔北郊拉瓦尔市的墓地，或是把死者运回家乡安葬。今年1月份魁北克城清真寺发生枪击案，6名穆斯林丧生。勒博姆当时承诺要帮助当地穆斯林社区建一个自己的墓地。

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（RCI avec Radio-Canada）

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