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服装浪费严重: 加拿大新创公司主张衣服的再利用

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 5 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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衣服，衣服，人们总是在不停地买衣服，衣服穿不了，就只能扔掉。

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加拿大专门收集和出售旧衣服的机构Value Village 表示，北美人每年扔掉的服装多达 120亿公斤，其中大约85% 最终被送到垃圾填埋场。

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价格便宜导致浪费

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人们早就发现，衣服正在变得越来越便宜，哪怕是一些有名的品牌，打起折来也是大刀阔斧。

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既然便宜，大家都在多买，管它穿得了穿不了，一看到衣服减价，人们就会疯狂扫货。

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据估计，现在人们购买的衣服数量是1980年时的4倍。

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社交媒体推波助澜

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凯特·弗莱彻（Kate Fletcher）是一位反对服装浪费的人士，她指出，社交媒体的流行，是进一步导致人们在服装上过度消费的因素。

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她说，人们在社交媒体上要放很多自己的照片，但绝对不能出现同一件衣服穿了两次，否则会被看不起，许多人都说，社交媒体给了他们很大压力，因为总是要有不同的衣服和鞋子。

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回收利用旧服装

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不过，也有人逆流而上，反对这种纺织品大浪费的趋势。

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多伦多的双胞胎姐妹亚历山德拉和林赛洛·罗斯（ Alexandra and Lindsay Lorusso）一起新开了一个公司，把回收的旧衣服改造为儿童服装。

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Twins Lindsay and Alexandra Lorusso © CBC

她们说，父亲在40年前创立了废物管理公司Wasteco， 她俩是在回收业务圈子里长大的，有了自己的孩子后，两人萌生了新的想法，有这么多被扔掉的旧纺织品，她们决定重新利用，加上些俏皮的设计，改制成童装，包括T恤、运动衫和牛仔裤等等。

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亚历山德拉说，我们长期来一直为父亲工作，我们知道哪些废物是很容易改制成其他衣服的。比如，有人扔掉一堆帐篷，对我们来说，这正是我们可以施展创意的地方，帐篷可以变成孩子们的雨衣。

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租借名牌服装

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多伦多的娜塔莉·费斯塔 （Natalie Festa ）是另外一位反对衣服浪费的创业者，她在多伦多有一个“时髦”的大仓库，里面是一大批名牌服装。

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娜塔莉说，她原来在一个大公司工作，经常要参加一些社交活动，需要穿“讲究”的衣服。她很快发现，花了很多钱买的一些设计独特的名牌，经常穿个一次两次就被搁置了，平常也穿不出来。

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在从朋友那里借过几次名牌服装后，她发现了商机。

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Natalie Festa © CBC

她和合伙人克里斯·坎达里（Chris Cundari）一起建立了一个企业，有设计独特名牌服装的人可以把一时用不上的衣服放到这里来“出租”，而需要的客户则可以来租用几天。

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在这里，可以找到缀满了亮片的连衣裙，香奈儿手包，以及其他一些很“招摇”的服装， 通常租上4天只需要80加元。

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娜塔莉说，不少人把衣服送到这里来赚取额外的收入，而租借衣服的人也越来越多。

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她说，一些客户是网红，需要在社交媒体上展示各种各样的照片，显然，来租衣服比买要合适得多。

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她最后说，当然，自己的服务，也减少了服装的浪费。

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社会风气的转变？

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反对服装浪费的凯特·弗莱彻认为，上述这样的新型小公司也是这个时代的标志，他们的概念开始渗透到社会中，到了一定的时候，也许会给社会风气带来转变。

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(RCI with CBC)

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