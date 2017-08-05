智能音箱会是广播/音频媒体的第二春吗？

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智能音箱，指的是例如Amazone Echo或者像Google Home这样的音频控制智能助手。它们的外形借鉴了音箱的概念。

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其实智能音箱的想法和实践已经有些年头了，原本是所谓“智能家居”系统的一部分，但现在随着市场的接纳和巨头的纷纷入局已经使智能音箱从配角上升为主角，俨然有成为家居智能控制中心之势。

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Amazone和谷歌在通过测试市场确认了人们对智能音箱的接纳后，已经采取All-In的姿态，引领这个新行业的发展。首先是Amazone Echo在美国卖出2千万个，现在Google Home也进入了加拿大市场。

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将智能音箱这个音频助手和目前不愠不火的广播媒体联系在一起，是所有有想象力的做广播的人都会想到的，只不过大家对具体如何操作或者节目如何安排还在摸索中。

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对Amazone Echo 和Google Home的智能音箱美国市场调查显示，智能音箱增加了人们的音频消费。其中，有近5分之一（18%）的使用者说智能音箱是他们听音频媒体的主要方式，排在AM/FM广播(20%) 和智能手机和平板电脑 (28%)之后。

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传统广播的日子其实并不坏

和在油锅里煎熬的纸质媒体不同，其实广播的日子并不算太坏，网络没有对这个老媒体产生致命的冲击。收音机虽然不再流行，但想收听FM还是挺方便的，尤其在开车时，广播仍是最适合的陪伴。

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同时音频媒体特有的那种亲近感和自由移动的优势还是无法取代的。即使到了人人被手机屏幕所困的现在，广播特别是FM的日子还是过得挺好。听众稳定，广告收入也稳定。

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“这些智能音箱在无缝使用音频媒体的能力已经改变了音频消费习惯，也会在将来整体上增加人们的音频媒体消费。” – 负责《智能音频报告》的Edison Research的策略发展VP – Tom Webster 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过时的是广播，而不是音频 © istock

音频媒介的争夺

虽然广播的日子不坏，但实际上音频媒介市场已经在悄悄发生了变化。对于网络巨头来说，文字、图像、视频的数字化天下已定，现在轮到音频了。而网络巨头的进攻永远是采用“越级开辟新战场”的办法，等到传统媒体人明白过来，大局已定。

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智能语音助手虽然看起来和广播无多大关系，但是“细思极恐”。智能家居的背后是“智能语音助手”，这是围绕着声音为媒介展开的。广播吗？是声音媒体王国里的一个残留老将。倒不是说这是什么“阴谋论”，网络巨头在推开智能语音助手的时候，顺带手就把广播给纳入其中了。

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6月21号，NPR（美国公共广播）和调查公司 Edison Research发布了一个《智能音频报告》。在一次公开会议上，负责报告的调查公司 Edison Research的策略发展VP – Tom Webster说道：“这些智能音箱在无缝使用音频媒体的能力已经改变了音频消费习惯，也会在将来整体上增加人们的音频媒体消费。”

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Podcast/播客在回潮

如果将网络和数字好音频纳入到这个音频媒介变迁中，Podcast/播客肯定是其中一个亮点。目前来看，Podcast/播客的回归和流行已经是一个持续发展的事实。

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Podcast/播客和广播在形式到内容上并不是一回事。Podcast/播客对广播的改变与其说是改进，不如说是革命。而Podcast/播客与智能音箱的连接才是原生的数字模式。

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现在的Podcast/播客的特点是：内容主题明确，而非笼统囊括各种内容；时间以20-40分钟为限，配合人们开车或健身时间；节目制作精良，短时间却是精华。另外还有一个广播无法比拟的优势是，Podcast/播客不需要明星，人人都可以成为播客。智能音箱的环境下，人人都有成为这个新音频媒体世界明星的可能。

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智能音箱的实质是智能语音助手

智能音箱的背后的核心是智能语音助手，换句话说，智能音箱是智能语音助手进入家居的载体。而智能语音助手作为已经广泛部署在智能手机上的预设功能早已无所不在。

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智能语音助手背后的黑科技包括语音识别、智能助手，这些科技元素的背后就是“人工智能”+“机器学习”的发展。

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人工智能才是智能音箱的真能量所在。如果广播/音频媒体要搭上智能音箱这趟快车就需要研究一下人工智能的问题，做些小尝试，例如，训练自己的语言机器人…而不是节目数字化这个简单的问题。

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节目数字化在博客时代就已经解决，现在要面对的是一个全新的语音媒体入口。

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NPR + Edison Research 智能语音-报告 视频版

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