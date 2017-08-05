Photo Credit: Google Home

智能音箱会是广播/音频媒体的第二春吗？

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 5 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

智能音箱，指的是例如Amazone Echo或者像Google Home这样的音频控制智能助手。它们的外形借鉴了音箱的概念。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其实智能音箱的想法和实践已经有些年头了，原本是所谓“智能家居”系统的一部分，但现在随着市场的接纳和巨头的纷纷入局已经使智能音箱从配角上升为主角，俨然有成为家居智能控制中心之势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Amazone和谷歌在通过测试市场确认了人们对智能音箱的接纳后，已经采取All-In的姿态，引领这个新行业的发展。首先是Amazone Echo在美国卖出2千万个，现在Google Home也进入了加拿大市场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

将智能音箱这个音频助手和目前不愠不火的广播媒体联系在一起，是所有有想象力的做广播的人都会想到的，只不过大家对具体如何操作或者节目如何安排还在摸索中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对Amazone Echo 和Google Home的智能音箱美国市场调查显示，智能音箱增加了人们的音频消费。其中，有近5分之一（18%）的使用者说智能音箱是他们听音频媒体的主要方式，排在AM/FM广播(20%) 和智能手机和平板电脑 (28%)之后。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

传统广播的日子其实并不坏

和在油锅里煎熬的纸质媒体不同，其实广播的日子并不算太坏，网络没有对这个老媒体产生致命的冲击。收音机虽然不再流行，但想收听FM还是挺方便的，尤其在开车时，广播仍是最适合的陪伴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同时音频媒体特有的那种亲近感和自由移动的优势还是无法取代的。即使到了人人被手机屏幕所困的现在，广播特别是FM的日子还是过得挺好。听众稳定，广告收入也稳定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“这些智能音箱在无缝使用音频媒体的能力已经改变了音频消费习惯，也会在将来整体上增加人们的音频媒体消费。” – 负责《智能音频报告》的Edison Research的策略发展VP – Tom Webster

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
过时的是广播，而不是音频 © istock

音频媒介的争夺

虽然广播的日子不坏，但实际上音频媒介市场已经在悄悄发生了变化。对于网络巨头来说，文字、图像、视频的数字化天下已定，现在轮到音频了。而网络巨头的进攻永远是采用“越级开辟新战场”的办法，等到传统媒体人明白过来，大局已定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

智能语音助手虽然看起来和广播无多大关系，但是“细思极恐”。智能家居的背后是“智能语音助手”，这是围绕着声音为媒介展开的。广播吗？是声音媒体王国里的一个残留老将。倒不是说这是什么“阴谋论”，网络巨头在推开智能语音助手的时候，顺带手就把广播给纳入其中了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6月21号，NPR（美国公共广播）和调查公司 Edison Research发布了一个《智能音频报告》。在一次公开会议上，负责报告的调查公司 Edison Research的策略发展VP – Tom Webster说道：“这些智能音箱在无缝使用音频媒体的能力已经改变了音频消费习惯，也会在将来整体上增加人们的音频媒体消费。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Podcast/播客在回潮

如果将网络和数字好音频纳入到这个音频媒介变迁中，Podcast/播客肯定是其中一个亮点。目前来看，Podcast/播客的回归和流行已经是一个持续发展的事实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Podcast/播客和广播在形式到内容上并不是一回事。Podcast/播客对广播的改变与其说是改进，不如说是革命。而Podcast/播客与智能音箱的连接才是原生的数字模式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在的Podcast/播客的特点是：内容主题明确，而非笼统囊括各种内容；时间以20-40分钟为限，配合人们开车或健身时间；节目制作精良，短时间却是精华。另外还有一个广播无法比拟的优势是，Podcast/播客不需要明星，人人都可以成为播客。智能音箱的环境下，人人都有成为这个新音频媒体世界明星的可能。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

智能音箱的实质是智能语音助手

智能音箱的背后的核心是智能语音助手，换句话说，智能音箱是智能语音助手进入家居的载体。而智能语音助手作为已经广泛部署在智能手机上的预设功能早已无所不在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

智能语音助手背后的黑科技包括语音识别、智能助手，这些科技元素的背后就是“人工智能”+“机器学习”的发展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人工智能才是智能音箱的真能量所在。如果广播/音频媒体要搭上智能音箱这趟快车就需要研究一下人工智能的问题，做些小尝试，例如，训练自己的语言机器人…而不是节目数字化这个简单的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

节目数字化在博客时代就已经解决，现在要面对的是一个全新的语音媒体入口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

NPR + Edison Research 智能语音-报告 视频版

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
文章分类: 因特网科技艺术与娱乐

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
因特网、科技、艺术与娱乐智能音箱会是广播/音频媒体的第二春吗？移民与难民平息穆斯林墓地争议：魁北克城决定卖给穆斯林社区一块地政治加拿大移民部长：不鼓励难民申请人偷越边境健康、环境烟雾弥漫，BC省多个地区的空气质量进入高风险级别移民与难民为什么在美国的海地人成千上万往加拿大涌？社会国防部：军人应能同时领工资和退休金经济加拿大7月失业率降至6.3%，主要是找工作的人少了经济加拿大贸易赤字大增，加元回落到两周来最低社会81岁老奶奶勇斗35岁抢钱壮男（视频）健康女士抱怨：假肢为啥不能鲜艳点

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志