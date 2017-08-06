周末网络广播（2017年8月6日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 6 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们首先通过Skype采访多伦多的CBC助理制作人吴雪梅（Sharon Wu），然后为您选播一个星期以来的几篇报道。

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CBC晚间新闻节目的最新改变（Sharon Wu）

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CBC的晚间新闻节目The National做出重大改变，用四名主持人来代替刚刚退休的曼斯布里奇。为何以四代一？今后节目将如何运作。作为这个节目的助理主持人，Sharon很了解个中原因。

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本周报道精选

房地产落潮，一半经纪人可能要改行（方华）

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© Darren Calabrese/Canadian Press

过去几年房价连年猛升的加拿大大温哥华地区和大多伦多地区有不少人加入房地产经纪人的行列，而且挣了不少快钱。但潮起也有潮落时。在联邦和省市政府协力推出调控房地产市场的一系列措施后，大温哥华和大多伦多地区的房地产市场相继开始冷却。有专家预测今后一段时间会有不少房地产经纪人退出这一行业。

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加拿大家庭结构的三大趋势 （赵黎）

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根据加拿大统计局公布的最新人口普查数据，最近50年来，加拿大的家庭结构在迅速变化，最引人注目的有三个趋势：单身家庭在增多，夫妇无子女家庭在增多，同居不结婚的家庭在增多。

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智能音箱会是广播/音频媒体的第二春吗？（沈二）

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智能音箱，指的是例如Amazone Echo或者像Google Home这样的音频控制智能助手。它们的外形借鉴了音箱的概念，试图成为人们家居的控制中心。其实智能音箱的想法和实践已经有些年头了，原本是所谓“智能家居”系统的一部分，但现在随着市场的接纳和巨头的纷纷入局已经使智能音箱从配角上升为主角，俨然有成为家居智能控制中心之势。

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