多磨未必好事：基斯顿输油管道可能胎死腹中

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据美联社报道，经过9年的几起几落，经历了民众示威、法庭诉讼和政治角力之后，加拿大的基斯顿输油管道项目在被美国奥巴马政府否决后终于在特朗普作为美国总统上台执政后获得了批准。

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但这个项目可能最终仍然无法上马、甚至会胎死腹中。这里致命的原因可能是经济。

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TransCanada 公司首席执行官 Russ Girling © Jeff McIntosh/Canadian Press

专家们指出，长达1900公里的基斯顿输油管道项目是石油价格超过每桶1百美元的产物，而现在世界市场石油价格在每桶50美元左右的低水平徘徊；加拿大的油砂矿开采成本又高出一般的石油开采公司；再加上加拿大油砂矿开采的原油属于重质石油、提炼成本高；这些让加拿大油砂矿开采的前景大打折扣，自然也让输送加拿大阿尔伯塔省油砂矿石油前往美国南部地区的基斯顿输油管道项目的经济合理性大打了折扣。

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7月底，推出基斯顿输油管道项目的加拿大输油管道公司TransCanada出人意料的表示，该公司还没有决定是否让基斯顿输油管道项目上马。

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TransCanada公司执行副总裁Paul Miller说，公司管理层会在11月底或12月初才能决定基斯顿输油管道项目是上马还是停建。

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北美环境保护组织和土著人社团表示会继续组织力量用各种方法阻止基斯顿输油管道项目。

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RCI with AP、 CBC

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