8月上旬加拿大人可以看到流星雨

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流星每天都有，但不容易见到；而当地球靠近彗星时就会出现夜空流星雨的美景。

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加拿大广播公司报道说，1992年当地球穿越英仙座 109P/Swift-Tuttle彗星尾巴时曾经出现过著名的流星雨美景。

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去年8月11日到12日北部天空的流星雨美景 © Image © Alan Dyer

现在，北部夜空英仙座流星雨7月下旬到8月上旬正在发生，每天夜里都有不少流星划过夜空。

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8月12日将是流星雨最密集的日子，那时如果深处黑暗的夜空环境，每个小时可以看到50到上百颗彗星掠过天空。

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但今年8月流星雨高峰的时间有点不凑巧，因为8月12日夜里11点左右是月亮又圆又亮的时候，明亮的月光会让许多彗星失去光彩。所以不但那一天要早点出来看星空、看彗星，而且最好是在8月12日前几天午夜之前就出来观赏流星雨。

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