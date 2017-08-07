日食美景

日食美景
Photo Credit: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix/Reuters

8月21日加拿大人几点可以看日偏食？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 7 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然美国很大部分地区2个星期后可以看到日全食，但加拿大人也不要太难过，因为加拿大南部地区大部分人口可以看到日偏食，而且是太阳会被月亮遮住70%90%的日偏食。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
美国大部分地区能够看到日全食
美国大部分地区能够看到日全食 © Beawiharta/Reuters

看日食千万要注意保护眼睛

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者Nicole Mortillaro的报道，加拿大天文学家和医学专家们告诫加拿大人不要用眼睛直接观看日偏食，因为虽然部分太阳被遮住，但那剩下的部分仍然具有伤害眼睛的能力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
专家：要用专门的眼镜安全看日食
专家：要用专门的眼镜安全看日食 © Erik De Castro/Reuters

加拿大视光学杂志总编Ralph Chou指出，即便是太阳光球只露出0.5%的时候用肉眼看太阳，视网膜也会受到伤害，只不过视网膜灼伤的伤痕是新月形的而不是圆形。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安全观看日食的方法是购买专门的日食眼镜，不过要在科技馆、科技中心等信得过的地方购买，因为市场上过去已经出现过劣质仿冒日食眼镜，那种仿冒品保护不了眼睛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也可以用14号电焊保护镜观看日食。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
生产日食眼镜的工厂在开足马力
生产日食眼镜的工厂在开足马力 © Adrian Sainz/Associated Press

温哥华运气好

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大太平洋沿岸温哥华市居民在8月21日当地时间上午9点到12点可以看到日偏食，遮蔽幅度最大时差不多90%的太阳会被月亮遮住，是加拿大所有主要城市最幸运的一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

能看到75%到80%日偏食的加拿大城市是卡尔加里、里贾纳市，时间是8月21日上午当地时间10点到下午2点左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Youtube视频

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中部和东部地区

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

能看到70%到75%的太阳被月亮遮住的加拿大城市是温尼伯、响雷湾和多伦多，时间是8月21日上午11点到下午2点半左右。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
NASA准备好派飞机跟踪观察日全食
NASA准备好派飞机跟踪观察日全食 © NASA/Faroe Islands/SwRI

首都渥太华和第二大城市蒙特利尔市的居民能看到比70%稍微少一点的日偏食，时间是加东时间8月21日下午1点到下午4点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省的魁北克市和育空地区首府白马市能够看到60%的日偏食，而大西洋沿岸的哈利法克斯市能看到的日偏食比60%要少一点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

千万别乌云满天

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而加拿大最东部城市纽芬兰省的圣约翰斯市和努纳武特特区首府因纽维克市只能看到比40%多一点的日偏食。圣约翰斯市日偏食开始的时间是8月21日下午当地时间2点37分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以上只是大概的日偏食时间，具体时间请参考当地媒体的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然了，加拿大人能否如愿欣赏到日偏食，还要看老天是否愿意给个晴天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康别以为水清就不脏：加拿大科学家建议定期清洗装水的容器政治机场安检等候时间长，加拿大机场给政府付钱以增加人手移民与难民进入加拿大的海地人前途未卜，社会学家提出质疑国际8月21日加拿大人几点可以看日偏食？环境热浪席卷欧洲，西班牙温度达到44℃环境BC省林火继续，全省紧急状态至少持续到8月18日环境8月上旬加拿大人可以看到流星雨经济多磨未必好事：基斯顿输油管道可能胎死腹中周末网络广播（2017年8月6日）环境、经济服装浪费严重: 加拿大新创公司主张衣服的再利用

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志