8月21日加拿大人几点可以看日偏食？

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虽然美国很大部分地区2个星期后可以看到日全食，但加拿大人也不要太难过，因为加拿大南部地区大部分人口可以看到日偏食，而且是太阳会被月亮遮住70%到90%的日偏食。

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美国大部分地区能够看到日全食 © Beawiharta/Reuters

看日食千万要注意保护眼睛

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据加拿大广播公司记者Nicole Mortillaro的报道，加拿大天文学家和医学专家们告诫加拿大人不要用眼睛直接观看日偏食，因为虽然部分太阳被遮住，但那剩下的部分仍然具有伤害眼睛的能力。

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专家：要用专门的眼镜安全看日食 © Erik De Castro/Reuters

加拿大视光学杂志总编Ralph Chou指出，即便是太阳光球只露出0.5%的时候用肉眼看太阳，视网膜也会受到伤害，只不过视网膜灼伤的伤痕是新月形的而不是圆形。

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安全观看日食的方法是购买专门的日食眼镜，不过要在科技馆、科技中心等信得过的地方购买，因为市场上过去已经出现过劣质仿冒日食眼镜，那种仿冒品保护不了眼睛。

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也可以用14号电焊保护镜观看日食。

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生产日食眼镜的工厂在开足马力 © Adrian Sainz/Associated Press

温哥华运气好

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加拿大太平洋沿岸温哥华市居民在8月21日当地时间上午9点到12点可以看到日偏食，遮蔽幅度最大时差不多90%的太阳会被月亮遮住，是加拿大所有主要城市最幸运的一个。

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能看到75%到80%日偏食的加拿大城市是卡尔加里、里贾纳市，时间是8月21日上午当地时间10点到下午2点左右。

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Youtube视频

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中部和东部地区

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能看到70%到75%的太阳被月亮遮住的加拿大城市是温尼伯、响雷湾和多伦多，时间是8月21日上午11点到下午2点半左右。

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NASA准备好派飞机跟踪观察日全食 © NASA/Faroe Islands/SwRI

首都渥太华和第二大城市蒙特利尔市的居民能看到比70%稍微少一点的日偏食，时间是加东时间8月21日下午1点到下午4点。

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魁北克省的魁北克市和育空地区首府白马市能够看到60%的日偏食，而大西洋沿岸的哈利法克斯市能看到的日偏食比60%要少一点。

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千万别乌云满天

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而加拿大最东部城市纽芬兰省的圣约翰斯市和努纳武特特区首府因纽维克市只能看到比40%多一点的日偏食。圣约翰斯市日偏食开始的时间是8月21日下午当地时间2点37分。

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以上只是大概的日偏食时间，具体时间请参考当地媒体的报道。

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当然了，加拿大人能否如愿欣赏到日偏食，还要看老天是否愿意给个晴天。

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RCI with CBC

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