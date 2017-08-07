机场安检等候时间长，加拿大机场给政府付钱以增加人手

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的各大机场，乘客们等着过安检的时间越来越长，加拿大广播公司报道说，面对来自乘客的抱怨，已经至少有两个大机场采取了给政府付钱、增加安检人手的做法，目的是缩短乘客的等候时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报道说，有业内人士表示，2016年，多伦多机场向加拿大航空运输安全局（CATSA）支付了约600万加元的额外费用，而且预计今年将再支付约1000万加元，以增加安检人力资源，但机场和航空安全局都拒绝确认具体金额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华的机场管理局今年也与加拿大航空运输安全局首次签署了类似合同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

联邦削减预算

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司依据“信息获取法”获得的数据显示，加拿大政府近年来一直在逐步削减航空运输安全局的财政预算。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管机场的客运量在不断增加，而且安检人员的工资在升高，但自由党在2017年的预算中仍然把机场安检部门的预算悄然削减了1000万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大多伦多机场管理局的发言人罗宾·史密斯（Robin Smith）说，安全检查是多伦多皮尔逊机场和大多数机场乘客不满意的主要原因之一，在这里等待的时间比许多其他主要国际机场的时间要长得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，2016年时，在高峰时段，乘客需要等候60多分钟才能通过安检。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

情况恶化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机场客流量在增加，安检在加严，工作人员的工资在升高，政府却削减预算，加拿大机场理事会主席丹尼尔 – 罗伯特·古奇 （Daniel-Robert Gooch）说，如果CATSA不能得到更多的拨款，情况只能继续恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年，加拿大8个大机场95%的乘客可以在少于15分钟的时间内通过安检；

2017年头6个月，这一比例下降到89%；

在多伦多的皮尔逊机场，2016年，尽管机场给航空运输安全局付了钱，但只有72%的乘客在10分钟内通过了安检，有的人甚至等了一个小时；

在2010 – 2011年，航空运输安全局在加拿大的各机场检查了4770万人次，这个数字预计到2020年- 2021年会大增46%。

© La Presse canadienne/Jonathan Hayward

古奇说，旅客们在买票时里面有一笔客运航空运输的安全费用，最多为$25，但这笔钱并没有直接进 CATSA的金库，我认为这正是问题所在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与其他国际机场同步

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大没有立法来规定机场的安检等候时间，但CATSA的衡量标准是有多少乘客能够在不到15分钟的时间里通过筛检。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2014年之前，大约 95%的乘客可以在15分钟内通过，在新的现实下，航空安全局把标准下调，新目标是在加拿大的8大机场，85% 的乘客能够在15分钟内通过安检。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大机场理事会和加拿大的主要机场并不认可接受 CATSA 的新“目标”，机场认为 95%的乘客应该能在10分钟内经过安检，这样加拿大的机场才能与其他大型国际机场，如英国的希思罗机场同步 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2001年的911事件后，加拿大于2002年创立 CATSA，这个联邦机构负责加拿大机场的安全检查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CATSA 把具体的安检服务合同下放给到3家保安公司，这3个公司最近刚刚续签了新的5年合同，成本均有所增加，合同一直续到2022年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada