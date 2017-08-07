热浪席卷欧洲，西班牙温度达到44℃

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欧洲部分地区热浪持续，连续数天的高温天气已经造成至少2人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Max Rossi/Reuters

加拿大广播公司引用美联社的报道说，在塞尔维亚、罗马尼亚、克罗地亚，以及西班牙、法国和意大利的部分地区，极端的炽热天气导致多处野火爆发、农作物生产受损，能源供应紧张，部分地区的行政当局发布了交通限制措施，并禁止人们在一天中最热的时候在户外工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Georg Hochmuth/AFP/Getty Images

上个周末，西班牙全国50个省中有31个省的气温高达44℃，欧洲许多地区的的温度都飙升至接近40℃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Darren Staples/Reuters

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada