BC省林火继续，全省紧急状态至少持续到8月18日

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在加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC），省政府已经两次延长因林火在全省宣布的紧急状态，这一紧急状态令将至少维持到 8月18日。

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BC省是在7月7日宣布紧急状态的，自从4月以来，BC省的山火面积接近6千平方公里，BC省应急管理委员会说，目前仍有27个撤离令继续有效，7000多人不得返回家园，而且有近25,000人接到了撤离警报。

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© Darryl Dyck/THE CANADIAN PRESS

© Glen Kugelstadt/CBC

BC省的消防部门说，现在共有3800人在进行灭火行动，其中包括来自其他省份的800名消防员，以及1400名签署合同的消防员。

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加拿大广播公司报道说，据估计BC省今年夏天至今为止为扑灭山火花费的费用已经达到2.3亿加元，而且没有任何迹象表明危机会很快结束，气象部门的预测是炎热和干燥的气候条件本周内将继续下去。

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© Simon Hergott/CBC

© Brett Walch

（RCI with CBC）

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