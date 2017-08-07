进入加拿大的海地人前途未卜，社会学家提出质疑

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海地人源源不断地越过边境进入加拿大魁北克省。蒙特利尔市在开放奥运体育场后，星期天（8月6日）又把一个过去的修道院腾出来用作临时收容站。在省市政府和难民救助团体的努力下，这些海地人现在至少每人暂时有了一个床位。但是魁省移民难民服务协调中心负责人斯泰凡.雷寿德（Stéphan Reichold）说，他们寻求避难的漫漫长途还没有正式开始。

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他在接受Radio-Canada早间节目采访时介绍说，他们的当务之急，第一是安身之处，第二是交难民申请。那些复杂的表格在两个星期之内要填好交上去，如果没有移民律师的帮助可是不容易。

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获准提交申请的前提是通过安全审查。他们可以在奥运体育场和老修道院等临时收容站住到审查结果出来。没有通过审查的人被遣返，通过审查的人也不能继续住在收容站了。他们必须自己找房子住，不过“海地人之家”等组织会帮助他们。大概两三个星期后，成年人可以领到大约每月600加元的补助。这是魁省对难民申请人的补助标准。孩子领不到补助，但是18岁以下的孩子可以免费上学。

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通常难民申请人等候30天到60天就知道结果了。但是现在申请人暴增，魁省移民律师汉菲尔德（Stéphane Handfield）估计，现在交上去的申请，今年年底都未必会有结果，很可能会拖到2018年。

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如果申请被接受了，接下来就可以申请永久居留权了。如果不被接受，申请人会收到遣返令，但可以提出上诉。另一位移民律师朗格莱（Hugues Langlais）说，从过去几年移民难民委员会的审批结果来看，大约有50%到60%的申请获得了批准。

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所以他提醒说，不管政府怎么表态，民众是否热情，最后能不能留下来，是由移民难民委员会的法庭来决定的。

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社会学家：边界之所以是边界，就是未经允许不得越过

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面对越境而来的大队男女老少，加拿大人有的同情，有的担忧。魁省社会学家、《蒙特利尔日报》专栏作者伯克泰（Mathieu Bock-Côté）属于后一种。他说，边界不是随便画在地上的一条线，它的意思是未经允许不得越过。让这些人抬脚就进来，不仅是不尊重我们的边界，也是不尊重那些老老实实按规定提出移民申请的人。

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另外还有实际的接纳能力问题。他认为，加拿大总理特鲁多拍胸脯说加拿大有能力接纳非法越境者，蒙特利尔市长科戴尔去向他们表示欢迎，都是在向外界发出奇怪的信息，是不负责任的举动。

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他认为，这些海地人不是难民，把他们称为难民改变了这个词的意思，目的是煽情和阻碍我们思考。

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伯克泰说，现在对非法入境的担忧被妖魔化了，好像这种担忧是不宽容的表现，是被恐惧、无知和仇恨所激发出来的。甚至有人认为这是种族主义作怪。

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他认为这跟种族主义无关。魁北克人一向对遭难的人非常慷慨，当年接纳大批越南船民就是例证。但是慷慨不是做滥好人，要求移民走法律程序、拒绝把真正的难民和非法入境者混为一谈也不是种族主义。

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（RCI avec Radio-Canada et Journal de Montréal）

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