别以为水清就不脏：加拿大科学家建议定期清洗装水的容器

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加拿大圭尔夫大学的一项研究显示，用来装水的瓶子等容器内部如果不定期清洗会滋生病菌。容器越小，细菌含量越高。

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主持这项研究的公共医学专家Sherilee Harper说，很多人不会想到定期洗只是用来放清水的容器，包括她自己在内。但是她和合作者对拉布拉多北部一个小村的水样的分析显示，清水在容器中放置一段时间以后会出现肠道病菌。这个村的消化道疾病发病率是加拿大其他地区的2到6倍。

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研究人员说，虽然这项研究仅限于该村水样，但是如果你家习惯用同一个容器盛水，或是喜欢在冰箱里放一个用来冷却水的瓶子或罐子，在拉布拉多北部地区的家庭里会生长的细菌，在别处也会有的。

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（RCI avec CP）

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