著名的犹太人大屠杀否认者逝世，曾在加拿大生活四十余年

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恩斯特.曾德尔（Ernst Zündel）星期天（8月6日）在德国去世，终年78岁。他以坚决否认纳粹曾经屠杀犹太人闻名于世，也是坚定的新纳粹主义者，数次被定罪。

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曾德尔1939年出生在德国，1958年移居加拿大。他出版了一些小册子，为希特勒正名，宣扬纳粹主义，否认大屠杀的发生。他在1985 年被判定散布假新闻的罪名，不服上诉，七年后加拿大最高法院推翻原判。

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他胜诉后继续在多伦多生活。但是他和白人至上团体及新纳粹团体的关系使他再次被指控。加拿大联邦法院2005年裁定他对加拿大国家安全构成威胁，将他遣返回德国。2007年，他在德国被以宣扬仇恨的罪名判处5年有期徒刑，但在服刑三年后获释。

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（RCI with CBC）

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