太倒霉：两年两次住房被林火焚毁

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被森林火灾焚毁自家住房是很倒霉的事情，但连续两年自己的住房被林火焚毁、而且不是在同一个省份，这更是没听说过的事情。

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据加拿大广播公司记者David Thurton的报道，今年7月份舒曼Jason Schurman在离Williams Lake一百公里的Hanceville镇的住宅被肆虐不列颠哥伦比亚省的森林火灾焚毁，房子被烧得只剩下壁炉的烟囱；这是不列颠哥伦比亚省3百多被林火焚毁住宅的居民家庭中的一个。

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舒曼在麦克默里堡的住宅被烧毁后住在宿营车里 © David Thurton/CBC

而去年今年7月份，舒曼在阿尔伯塔省油砂矿基地麦克默里堡市的住宅也被林火焚毁，烧得也是只剩下壁炉的烟囱；这是麦克默里堡地区被林火烧毁住宅的2400个家庭中的一个。

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舒曼在Hanceville的住宅是他购买的第一个住宅，他的儿子出生后的第一年就是在那里渡过的；那是一个带日光阳台的木屋，能看到峡谷中的河水潺潺流过，河水的源头是冰川溶水，河水带有翡翠般的美丽颜色。

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在他搬到麦克默里堡买房居住以便靠近他工作的油砂矿之后，那间木屋住宅出租给了他人。

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舒曼说，从统计学的角度来看，一个人在两个不同省份的住宅两年之内都被林火焚毁的概率应该是零；但这样的零概率事件不但发生了、而且发生在自己的身上，真是让人难以置信。

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舒曼在麦克默里堡被林火焚毁的住宅还没有被重建，与保险公司的索赔旷日持久，这让他差不多已经是精疲力尽。

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舒曼说，他在不列颠哥伦比亚省Hanceville的住宅也被林火焚毁真是火上浇油、雪上加霜的灾难；如果不是亲朋好友、公司同事和老板的支持和帮助，他恐怕真坚持不住了。

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