加拿大首位女性土著人外科医生

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加拿大土著人在医学院毕业成为医生很少见，女性土著人医生、更不用说是动手术刀的女性土著人外科医生就更少见了。

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纳迪娜.卡伦

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加拿大广播公司报道说，纳迪娜.卡伦医生Dr. Nadine Caron就是开创土著人女性外科医生先例的人。

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纳迪娜并不是一上大学就想学医的，其实她在西蒙弗雷泽大学上学时更上心的与其说是学习还不如说是打篮球。她一门心思的想让自己的球队拿下大学女篮锦标赛的冠军。

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她的球队最后还是败北了。不过她们篮球女队的赞助医院邀请西蒙弗雷泽大学篮球女队中任何对医学感兴趣的人到美国田纳西州杰克逊市的医院去参观访问。纳迪娜接受了邀请。

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机缘巧合

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纳迪娜在接受CBC电视主播曼斯布里奇的采访 © CBC

纳迪娜在接受加拿大广播公司英语电视网主播Peter Mansbridge采访时回忆说，她到杰克逊市的第一天，在欢迎她们的烤肉聚餐晚会上她被介绍给一位杰克逊医院的外科医生；那位外科医生问她是否愿意在暑假跟着他在手术室实习。她回答说“愿意”。

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没一会儿那位外科医生身上的呼叫器响了，医院里有急诊手术要做。纳迪娜随着医生赶紧离开烤肉聚餐晚会去了医院。

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手术室的护士急忙给纳迪娜洗了手、换上无菌手术服、让她站在手术台前。

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主刀医生问纳迪娜准备好了吗？纳迪娜点点头。

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手术结束时已经是凌晨一点钟了。纳迪娜虽然身上手上都沾了血，但她对于医生手里手术刀神奇的力量感到兴奋。

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人生目标

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纳迪娜突然明白她这辈子要学什么、要干什么了！她已经迷上了外科手术这一行。

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目标明确后纳迪娜开始了实现人生目标的努力。她不但成为加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC医学院的学生，而且以名列前茅的成绩从UBC大学医学院毕业。

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纳迪娜已经是熟练的外科手术主刀医生了 © Ed Ou and Kitra Cahana/CBC

在加拿大的温哥华、美国的波士顿和旧金山医院经过进修和培训后，纳迪娜来到不列颠哥伦比亚省乔治王子市医院成为一位外科医生，是第一位土著人女性外科医生；她同时还是不列颠哥伦比亚大学UBC医学院的副教授。

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纳迪娜说，她的病人中很大一部分是印第安人或印第安人与欧洲移民混血的梅蒂斯人。

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土著人缺医少药

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纳迪娜曾经遇到过一位80岁的土著人女性病人，当老奶奶知道纳迪娜是土著人时失声痛哭，说她以为自己到死都不会见到土著人里出来的医生了；老奶奶要纳迪娜一定要到她的保留区告诉她的孙子和孙女们，印第安人也能成为医生！

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纳迪娜公开批评加拿大公费医疗系统存在歧视土著人文化和歧视土著人民众的严重问题。

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根据加拿大联邦政府卫生部的数据，加拿大土著人在健康问题上面临严重的挑战，包括高比例的慢性病和比加拿大社会短得多的平均寿命。

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比如，加拿大印第安人患肺结核病的概率要比加拿大社会的平均水平高出5倍，而因纽特人患肺结核病的概率更是比加拿大社会的平均水平高出50倍！

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纳迪娜在家里与上小学的女儿在一起 © Ed Ou and Kitra Cahana/CBC

要解决歧视问题

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2015年加拿大的一项研究显示，加拿大医疗系统中针对印第安人和因纽特人的歧视严重到让许多印第安人和因纽特人不敢或不愿上医院看病的程度。

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不过纳迪娜医生对加拿大社会在解决对土著人的歧视问题和改善为土著人提供的医疗服务方面抱有信心。

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纳迪娜讲述了一段经历。她当医生不久一次在一家医院的医生餐厅里吃饭，一位刚刚结束手术、大汗淋漓的医生大声说“他再也不愿给印第安人做手术了”。纳迪娜听到这些话气愤的要发作，但想到母亲的教诲“生气时要数十下在说话”就忍住了。过了十秒钟后她对那位医生说“既然你不想拿着工资给印第安人做手术，你肯定也不想在没有人给你付钱的情况下坐在印第安人旁边吃饭”。说完这番话她就起身离开了。

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有意思的是，当纳迪娜走到餐厅门口时，她看到其他医生也纷纷起身离开、只剩下那位手术医生自己孤零零坐在那里。

大约4年后纳迪娜又遇到那位手术医生，他说想要向她道歉。纳迪娜问他为什么道歉，那位医生说为他四年前冒犯印第安人的言论道歉，而且是诚心诚意的道歉；并说他过去几年每当看到印第安病人时就想到那天的事情，每次都感到心灵的震颤。

RCI with CBC

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