渥太华仲夏夜飞舞的萤火虫流光溢彩

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加拿大广播公司报道说，今年夏天加拿大首都渥太华的居民普遍感到萤火虫似乎比往年多了不少；不论是在自家后院的花坛还是在孩子们踢球的绿荫草地上，到处可以见到萤火虫。

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到了夜间，浑身闪亮的萤火虫更是随处可见，给夜色平添了迷人的色彩和气氛。

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弗罗里达大学研究萤火虫已经有20年的Marc Branham教授说，他接到的报告显示今年夏天加拿大渥太华地区的萤火虫确实比往年明显增多，这与今年渥太华地区春夏期间多雨的天气有很大的关系，因为潮湿的环境为萤火虫提供了更多的食物。

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萤火虫的食物主要是昆虫的幼虫、蜗牛和蚯蚓。

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今年夏天加拿大首都渥太华常常是降雨天气 © The Canadian Press

加拿大首都渥太华今年5月份和7月份都创了同月份降雨量的历史纪录。

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潮湿天气也会促生更多的蚊子，但萤火虫是蚊子的天敌之一，对减少蚊子的数量很有帮助。

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实际上，萤火虫不但是蚊子的天敌，而且是许多害虫的天敌。所以萤火虫的增多的确是让人赏心悦目的事情。

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