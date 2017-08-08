加拿大广播公司女记者直播遭强吻，男子道歉

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在加拿大蒙特利尔市，上周五在一个直播现场强吻女记者的一名男子表示道歉，该女记者表示不会对该男子进行刑事追究。

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加拿大广播公司法语部报道说，上周五（8月4日），公司的的女记者Valerie-Micaela Bain在音乐节Osheaga的现场进行直播，突然有一名男子冲上来亲吻了她的面颊，Valerie-Micaela Bain 把这段视频放到了社交媒体上，引来网友们对该男子的广泛谴责。

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报道说，这名男子是一个有两个孩子的父亲，他在道歉信中承认自己的行为过了头，他说当时是为了让一起去音乐节的朋友们笑笑，现在他表示歉意，称自己对女记者Valerie-Micaela Bain 不尊重。

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Valerie-Micaela Bain在Facebook页面上发布了该男子的道歉信，决定不公开他的名字，而且不对他提出刑事起诉。

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她还写道，希望这件事情能提醒我们，对于任何人身攻击，无论多小，我们都不能听之任之。

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（RCI with Radio Canada）

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