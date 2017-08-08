阿尔伯塔省监狱看守搜查芬太尼，3人“中毒”进医院

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芬太尼危机在加拿大愈演愈烈，不仅瘾君子的死亡人数暴增，工作在第一线的医护人员、警察，以及监狱中的看管人员也面临着被“中毒”的巨大风险。

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加拿大广播公司报道说，最近几个星期来，在阿尔伯塔省的监狱系统，已经有7名监狱看守在工作被“暴露”于这种剧烈毒品，至少有3人进医院接受抢救。

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加拿大惩教工作人员工会的副主席瑞恩·德巴克（Ryan DeBack）向加拿大广播公司证实，有3名监狱的看管因接触到芬太尼而住院接受治疗。

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他说，我们面临着严重的风险，一些看守被用救护车送到医院。

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惩教人员工会的主席杰森·古登（Jason Godin）在接受加拿大广播公司的采访时表示，工作在第一线的人面临风险，监狱的看管也是一样，这是非常严重的问题，监狱的工作人员有随时被暴露于这种毒品的风险。

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© Calgary Police Service/Lars Hagberg, The Canadian Press

当场昏迷

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据消息人士透露，最近的一次事故发生在7月21日，监狱 Bowden Institution 的一名看管人员在监狱的停车场里搜查汽车上是否有毒品。

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尽管当时戴着面具和手套，这名20 多岁的警卫还是“接触”到了芬太尼，他当场昏迷，失去了知觉，其他工作人员对他进行了抢救。

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有关当局证实，这位20多岁的监狱看守被送进了医院。

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邮件寄送芬太尼

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加拿大广播公司报道说，有人通过邮件向监狱的囚犯寄送芬太尼。

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过去一个月里，在埃德蒙顿市的监狱，有6名看管人员在检查囚犯的邮件时接触到了芬太尼，瑞恩·德巴克说，其中至少有2人被送进医院。

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另外，今年6月，埃德蒙顿的监狱方面截获了一批价值13 000加元的芬太尼，这些芬太尼是寄给监狱中的一名囚犯的。

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杰森·古登说，监狱的工作人员在很多情况下有接触到芬太尼的危险，首先，如果有囚犯用毒品过量，看管们要进行抢救，还有监狱内的搜查，这些都是非常危险的情况。

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多种传播渠道

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© Archivo

芬太尼效力强大，相当于一两个沙粒的剂量就可能致命，除此之外，还有很多毒品里混合了剂量不明的芬太尼。

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惩教人员工会的主席杰森·古登说，一个地方有没有芬太尼，很难知道，有多种渠道可以让人在完全不知道的情况下接触到芬太尼，比如皮肤触及芬太尼，以及粉末状的芬太尼在空气中传播。

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他说，监狱的工作人员面临着潜在的生命危险，尤其搜查的时候很难确定是否有强效力毒品，我们要求工作人员必须戴上面具和手套，尽量进行防护。

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加拿大惩教署表示，今年7月已经向第一线工作人员就芬太尼的处理、检测、储存等发布了一个文件，并向一线工作人员提供了乳胶手套、手术级别的口罩和安全护目镜。

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（RCI with CBC）

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