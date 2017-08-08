产品生命周期专家：电动车不一定比汽油车更环保

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为什么在电动车和汽油车之间选择电动车？相信相当一部分人是为了环保。但是一位加拿大的产品生命周期专家却提醒说，如果光是看上路后的废气排放，电动车确实更环保。但是如果把它从开始制造到成为废品的一生连起来看，就不一定了。

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蒙特利尔大学工学院的鲁瓦（Pierre-Olivier Roy）最近刚刚参与了一项魁北克水电局对电动车和汽油车的比较研究。他在接受Radio-Canada采访时介绍说，这项研究从原材料提炼到废铁处理，比较了电动车和常规动力车对公众健康、生态质量、资源耗费和气候变化等方面的影响。结论是汽油车总的来说对环境的影响比电动车小。

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原材料：钢铁和铝、铜的区别

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鲁瓦说，制造汽油车更多地使用钢铁。但是电动车必须比汽油车轻，一方面是为了保证它的机动性，另一方面是因为电池本身还要增加重量。所以电动车的许多元件用铝制造以便减重，而它的电路系统则需要大量的铜。

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用铝和铜更多的电动车对环境的破坏更大。因为铝的提炼和生产过程需要耗费更多的能源。

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电动车的动力来自锂电池。鲁瓦说，以电动车目前的普及程度，锂的供应还没有问题。但是如果今后用电动车的人越来越多，这种储藏量有限的金属将会出现短缺。因此锂的回收和替代是许多科研人员正在进行的研究课题。

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在路上：电动车确实比汽油车污染小，但至少要开到3万公里以上才能扳回比分

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出厂上路以后，电动车开起来确实比汽油车更环保。但是如果这是一场比赛的话，电动车要开到3万公里以上才能扳回在制造阶段落后的比分。有的类型甚至要开到8万5千公里。

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一般说来，成为废铁的汽车对环境的影响比行驶在路上的汽车小得多。但是由于锂电池的存在，电动车在这个阶段仍然不能占上风。制造商目前还没有找到回收和再利用锂电池的办法。

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鲁瓦说，在魁北克省，推广电动车对环境还是有利的。这是因为魁北克省主要用水力发电，是全世界最清洁的电力生产之一。但是如果是在一个用煤炭发电的地区，电动车从环保角度来说就真的是得不偿失了。

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（RCI avec Radio-Canada ）

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