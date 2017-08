多伦多地铁上女子虐待狗面临指控，狗被带走 （视频）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大多伦多市,一名女子在地铁上对自己的小狗进行虐待,有人拍下视频放到网上,结果警方和动物保护组织介入,现在小狗被带走,狗主人面临指控。

加拿大广播公司报道说,在 YouTube 发布的有关视频中,可以看到该女子对自己的小狗似乎不停地又打又拽。

警方说,上周五(8月4日)下午接到了多伦多地铁站发出的虐待动物报警,他们赶到地铁站,收集了证人的陈述,对小狗的主人发出警告。

晚些时候,这段视频被放到了网上,警方通知了安大略省防止虐待动物协会(The Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals),动物协会在本周一(8月7日)持着搜查令前往该妇女住处,带走了这条小狗,并表示正在对小狗的女主人提出指控。

(RCI with CBC )

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

