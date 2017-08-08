朝鲜已有能力为其导弹配置核弹头，特朗普警告将以“火与怒”回击

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美国总统特朗普星期二（8月8日）警告说，朝鲜最好不要再威胁美国，否则将遭受世界从未见过的“火与怒”。此前《华盛顿邮报》引用一份美国国防情报局的秘密评估报告说，朝鲜已经具备生产微型核弹头的能力。这意味着朝鲜可以为其洲际弹道导弹装配核弹头，其核武器发展速度超过了外界预测。

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日本国防部在同一天公布的白皮书也得出了同样的结论。朝鲜上个月进行了两次洲际弹道导弹试射，但是迄今为止外界没有发现它进行微型核弹头实验。

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联合国安理会三天前（8月5日）刚刚通过决议，对朝鲜实施严厉制裁，禁止朝鲜出口并限制外资进入朝鲜。中国这一次也不再维护朝鲜，投下赞成票。中国外长王毅表示，尽管中国将为联合国的制裁措施付出最大代价，但仍旧支持其决议案。

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《华盛顿邮报》的报道还说，朝鲜目前拥有的核武器可达60枚，比过去的估计高出一倍多。

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（RCI with AP and CP）

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