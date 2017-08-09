美国质疑加拿大屠宰场的白条肉是否安全

美国质疑加拿大屠宰场的白条肉是否安全
Photo Credit: Jeff McIntosh/Canadian Press

美国质疑加拿大肉食品安检水平

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 9 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大食品安全检查局Canadian Food Inspection Agency对生肉的安全检查再一次受到美国食品安全检查部门的批评和质疑。

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据加拿大广播公司记者Philip Ling的报道，美国农业部的食品安全检查员对加拿大屠宰场出口美国生肉的屠宰、切割程序进行了检查后得出的结论是，加拿大食品安全监察局对生肉的安全检查存在系统性的问题，让人不能不对加拿大食品安全检查系统的可靠性提出严重质疑。

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美国农业部的食品安全检查员去年9月份对加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省几个向美国出口生肉的屠宰场的屠宰、切割和包装程序进行了检查；其检查结果的副本在今年4月份被送交给了加拿大食品安全检查局。

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加拿大食品安全检查员入手严重不足
加拿大食品安全检查员入手严重不足 © Frank Gunn/Canadian Press

美国食品安全检查人员在其报告里指出的最主要问题是，加拿大政府的食品安全检查员没有对屠宰厂里屠宰后的猪、牛白条肉是否带有牲畜粪便残余物或者是消化道残余物进行检查，而且在没有进行这种在美国是必须进行的食品安全检查程序的情况下，就给这些屠宰切割后的白条肉盖上准许出口的印章。

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美国食品安全检查人员在其报告中指出，如果不能确保对每一只屠宰后的牲畜进行粪便和消化道残余物的检查，就无法确保被称作白条肉的被切成半扇、半扇的猪肉和牛肉不会被李斯特菌或大肠杆菌污染；而加拿大食品安全检查员不对每只屠宰后的牲畜进行是否带有粪便和消化道残余物的检查，这种做法让人质疑加拿大生肉安全检查的程序和系统是否可靠。

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该报告还指出，在2013年到2015年期间，有6万公斤的加拿大猪肉、牛肉和禽肉由于食品安全问题被美国食品安全检查机构禁止入境。

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阿尔伯塔XL Foods Plant曾发生大肠杆菌污染问题
阿尔伯塔XL Foods Plant曾发生大肠杆菌污染问题 © Larry MacDougal/Canadian Press

2012年，美国食品安全检查员在加拿大阿尔伯塔省南部的XL Foods Plant发现生肉被大肠杆菌污染的问题，这导致加拿大历史上最大规模的肉食品被召回的事件。

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专家们认为，美国政府可以根据美国农业部对加拿大屠宰场进行的上述安全检查结果而暂时禁止来自上述屠宰场的白条猪肉和牛肉进口美国。

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负责加拿大食品安全的加拿大食品安全检查局拒绝了加拿大广播公司记者的采访要求，但在书面声明中表示，加拿大和美国都禁止被污染的白条肉进入消费市场，都有很高的食品安全标准；加拿大虽然在检查白条肉是否被病菌污染方面有与美国有不同的程序，但不会容许被污染的白条肉进入消费市场；并说加拿大食品安全检查局经常与美国同行就如何确保进出两国市场的食品安全问题进行讨论和意见交换。

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但代表加拿大食品安全检查员的加拿大农业工会主席Bob Kingston指出，过去十年加拿大每次发生食品安全问题都与加拿大食品安全检查局缺乏食品安全检查员有关；联邦政府不断削减经费导致加拿大食品安全检查局严重缺乏食品安全检查员。

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特鲁多的自由党联邦政府在其2017年财政预算中承诺在今后5年给加拿大食品安全检查局增拨1.49亿加元的经费，其中有3700万加元在2017年到位。

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