CBS要向加拿大人提供流媒体服务

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据加拿大广播公司记者Pete Evans的报道，明年加拿大电视和娱乐领域将会有新的竞争者。

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美国哥伦比亚广播公司CBS要将其流媒体服务国际化，其首先要开发的国际市场是加拿大。

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哥伦比亚广播公司在美国的CBS All Access流媒体服务不但推出超过9千集CBS拥有版权的电视剧和CBS拥有的娱乐频道Showtime的一些节目，而且有24小时的新闻频道CBSN。

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加拿大有线电视和卫星电视公司已是日薄西山 © Matt Rourke/Associated Press

专家们认为，哥伦比亚广播公司在加拿大推出的流媒体服务会与其在美国市场推出的流媒体服务略有不同。不过，由于CBS已经与Bell公司和 Netflix 公司签署了在加拿大播放其拥有版权的若干电视连续剧的合同，所以这些电视连续剧不会被包括在其流媒体服务中，这限制了CBS在加拿大市场与Netflix公司竞争的能力。

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加拿大有线电视和卫星电视市场已经面临锁喉式竞争，仅2016年就有20万有线电视或卫星电视订户选择“切线”。

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RCI with CBC

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