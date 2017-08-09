小心：加拿大严格醉驾标准

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据加拿大广播公司报道，加拿大联邦政府司法部长Jody Wilson-Raybould证实她在考虑严格加拿大醉酒驾车的标准，把现在每100毫升血液中有80毫克酒精的醉驾标准改为每100毫升血液中有50毫克酒精就属于醉酒驾车。

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加拿大联邦司法部长在5月份已经就此致信魁北克省司法厅长Stephanie Vallée征求意见。

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魁北克省宣传教育民众不要醉酒驾车的组织 Éduc’alcool的负责人Hubert Sacy对联邦政府严格醉酒驾车标准的计划不以为然，认为这只是在做表面文章，因为要解决醉酒驾车问题首先要教育民众醉酒驾车属于犯罪行为、会受到惩罚；其次是加强警方的执法力度，进行更多的路边酒精测试；第三是餐馆和酒吧工作人员应该有权制止醉酒的客人驾驶汽车。

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魁北克专家认为严格执法比严格醉驾标准更重要 © Darryl Dyck/Canadian Press

魁北克省餐馆和酒吧协会也反对联邦政府严格醉酒驾车标准的计划，担心许多客人会因此而不愿意在餐馆和酒吧消费酒精饮料，担心被抓个醉酒驾车现行。

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魁北克驾车者协会CAA则表示，还有不到一年的时间大麻将在加拿大合法化，政府应该把精力集中在如何在大麻合法化的情况下保证驾驶安全的问题上；如果非要严格醉酒驾车标准，也应该给驾车者几个月到一年的适应时间，在这段时间中对酒精含量在50毫克和80毫克之间的驾车者开警告单而不是醉酒驾车的犯罪指控。

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但联邦司法部长Wilson-Raybould指出，近年来新的研究已经证明每100毫升血液中80毫克酒精含量的醉驾标准太松弛、仍然会导致醉酒驾车；每100毫升血液50毫克的酒精含量才是比较科学的醉酒驾车标准，而且加拿大许多省份已经在实施这一新的标准。

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