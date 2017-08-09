美甲也能染病，阿尔伯塔省呼吁对美甲师进行认证

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加拿大美甲业竞争激烈，有时做美甲、修脚45加元就能全包，然而，人们在使用这样廉价的服务时，是否想到过卫生和健康问题？

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最近，阿尔伯塔省美容行业的人士提出，应该对美甲师和美容师实行认证制度，只有获得许可证的人才能提供美甲、修脚和其他水疗服务。

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在阿省，发型师需要有许可证，但美甲技术人员不需要经过任何正式培训或控制疾病传染的操作培训。

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美甲工具的消毒

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本周二（8月8日），加拿大广播公司的一个调查类节目曝光说，埃德蒙顿市的一些美甲沙龙已经多年没有卫生检查员光顾， 而卫生检查的目的是确保美甲沙龙对剪刀、角质钳和金刚砂等美甲工具进行合格的清洁和消毒，以减少疾病的传播。

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加拿大西部美容理事会（ Beauty Council of Western Canada）的执行主任 Fiona Chambers 表示，她早就听到理事会成员对一些美甲沙龙不遵守消毒规定的投诉，希望政府能够介入管理。

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她说，美容业希望有更高的卫生标准，减少细菌、感染，以及艾滋病毒、乙型肝炎和丙型肝炎等疾病的传播。

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Fiona Chambers 说，许多美甲沙龙客流量很大，为了加快服务速度，赚更多的钱，有些沙龙跳过了灭菌消毒等卫生程序，比如没有对不同客人使用的美甲工具和修脚浴盆进行消毒。

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Fiona Chambers 还表示，加拿大西部美容理事会在网上提供 BeautySafe 课程，美容师和美甲师可在网上学习如何预防疾病传播，对工具进行消毒。

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阿尔伯塔省的卫生部长萨拉·霍夫曼（Sarah Hoffman）今年6月在接受加拿大广播公司的采访时表示，将要求省高级教育部关注美容业的许可证和培训问题。

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（RCI with Michelle Bellefontaine/ CBC）

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