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“带着债务进坟墓”：专家齐聚渥太华讨论老年人负债问题

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 9 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个星期，来自世界各地的专家们来到加拿大首都渥太华市，在卡尔顿大学（Carleton University）举行国际会议，专门讨论目前各国面临的老年人欠债增多的问题。

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加拿大广播公司的 Idil Mussa 报道说，“带着债务进坟墓”（Carrying Debt to the Grave?），是这次大会的主题，会议分为4个讨论小组，分别探讨加拿大、荷兰、葡萄牙和美国的老年人口负债事宜。

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卡尔顿大学公共政策和行政学教授索尔·施瓦茨（Sul Schwartz）是会议的组织者之一，他告诉加拿大广播公司，老年人的债务不断上升，这已经是一个跨边界的国际性问题，大家都在寻找解决途径，我们需要交流，从国际层面上进行探讨。

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© CBC News

65岁以上的人42%有债务

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加拿大人的习惯一向是争取在退休的时候 “无债一身轻”，然而，近年来这种状况在迅速改变。

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根据加拿大统计局的统计，在2012年，65岁以上的加拿大人中有42.5% 仍欠有债务，1999年的这一比例是 27.4%，增幅惊人。

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索尔·施瓦茨指出了导致老年人深陷债务的一些原因，包括抵押贷款的额度、离婚增多、生病以及老人受虐待等等。

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老年负债帮助子女

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与此同时，加拿大也有越来越多的老年人为了帮助已成年的子女，而去承担更多的债务。

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有专家说，房价高涨，年轻人找工作难，成年子女对父母的“期待”也越来越高。

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比如，有的夫妇已经退休，本来房贷已经还完，可以安心享受老年生活，但为了帮助孩子买房子，又用自己的住房做抵押，获得抵押信贷。

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为了继续偿还债务，他们不得不放弃在生活质量上的许多要求，比如不修缮房屋、少买药品、降低对食物质量的要求等等，债务给老年人带来精神压力，会对他们的健康有重大影响。

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国际问题

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荷兰乌得勒支应用科学大学（University of Applied Science ）的纳迪亚·君曼（Nadja Jungmann）表示，荷兰也在面临同样的问题。

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荷兰学者 Nadja Jungmann (left) 和卡尔顿大学教授 Saul Schwartz © Idil Mussa/CBC

她说，总体来讲欠债的人不断增加，但老年人负债比例的增加了超过其他年龄组。

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荷兰老年人的负债因素与加拿大的相似，她说，离婚的人增加，离了婚的老年女性往往没有足够的储蓄，如果只靠政府的养老金，很难满足生活的基本需求。

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她说，荷兰65岁以上的人中，有越来越多的人因为需要钱而不得不继续工作。

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此外，与加拿大人一样，一些荷兰老人为了帮助子女，给自己增加财务压力。

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君曼说，荷兰住房昂贵，医疗保健也越来越贵，许多老人选择在经济上帮助自己的子女。

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老人债务咨询

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卡尔顿大学公共政策和行政学教授索尔·施瓦茨在会议上表示，加拿大缺乏帮助老年人处理债务问题的独立咨询机构。

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施瓦茨说，在英国，有一个名为“公民咨询”（ Citizens Advice）的独立机构，为人们提供免费、保密和公正的建议，可以协助老人解决债务问题。

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荷兰也有类似的组织。

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施瓦茨说，加拿大需要有这样的独立咨询机构，帮助老年人走出经济困境。

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（RCI with  Idil Mussa/CBC）

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