BC省窜进居民区的黑熊今年翻一倍

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根据加拿大BC省 Conservation Officer Service 提供的数据，今年全省范围内人们有关有黑熊进入居民区的报告比去年多了将近1倍。

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这个机构表示，自今年4月份以来，已经接到了近 9,000个有黑熊进了居民区的投诉电话，比去年同期的4,900个电话高出近1倍。

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WildSafeBC组织的协调员 Frank Ritcey 表示，今年接到的电话激增，意味着今年野外的天然食物不足，导致熊不得不到人居住的地方寻食，它们知道通常能在垃圾桶里找到吃的。

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Frank Ritcey接着说，在今年接到的投诉中，一半以上是投诉有黑熊在翻垃圾桶。

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© The Associated Press

BC省有关当局再度呼吁人们要上心，不要把垃圾放在室外，要及时采摘果树上的水果和掉在地上的水果。

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根据 B.C.省的野生动物法，给危险的野生动物喂食，或留下可以引来野生动物的垃圾都属于违法。

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（RCI with CBC）

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