朝中社：被朝鲜关押的加拿大牧师获保外就医

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朝鲜中央通讯社星期三（8月9日）说，朝鲜中央法院基于人道理由批准加拿大牧师林贤洙（Hyeon Soo Lim，又译林铉洙）保外就医。与此同时，朝鲜和美国之间的唇枪舌剑正愈演愈烈。继特朗普昨天威胁要以世人前所未见的“火与怒”打击朝鲜后，朝鲜宣称正在考虑对美国关岛实施军事打击。

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© Jon Chol Jin/Radio-Canada

林贤洙在2015年12月被朝鲜以侮辱朝鲜最高尊严和企图颠覆朝鲜政权的罪名判处无期劳教。今年62岁的林贤洙是安省密西沙加市韩光长老教会的牧师，多年从事对朝人道援助，过去二十年中去过朝鲜百余次，帮助建立孤儿院和养老院。长老会是基督教新教的一个教派。

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CBC记者Murray Brewster星期一报道说，加拿大总理特鲁多的国家安全顾问丹尼尔.让（Daniel Jean）作为特使已抵达朝鲜，争取林贤洙的获释。

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朝鲜今年6月还释放了22岁的美国大学生奥托.瓦姆比尔（Otto Warmbier）。但是他回到美国时已经神志不清，几天后就去世了。

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（RCI with CBC）

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