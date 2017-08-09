消费者之熊掌，零售业之砒霜：加拿大是否会提高跨境网购免税上限？

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现在加拿大人如果在网上从美国购物，只有20加元是可以免关税的。但是在即将开始的北美自由贸易协定谈判中，把网购免税额提高到800美元会是美国向加拿大和墨西哥提出的主要要求之一。这也是特朗普政府要求放宽而不是收紧限制的少有领域之一。

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如果这个要求被接受的话，加拿大的消费者自然高兴。但这也正是加拿大零售业所担心的。加拿大零售业委员会发言人卡尔.利特勒（Karl Littler）在接受路透社采访时说，如此高的网购免税额将不可避免地改变消费者的购物习惯，从而损害加拿大零售业。首当其冲的是服装、书籍、玩具、体育用品和消费类电子产品。

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不过加拿大零售业委员会到目前为止对联邦政府还是有信心的。利特勒说，美国提出这个要求不是第一次了。美国政府在泛太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）的谈判中就多次提出过要加拿大提高网购免税额。美国网站也没有闲着。尤其是eBay，从已故的保守党政府财长吉姆.弗莱厄蒂（Jim Flaherty）到现在的比尔.莫诺（Bill Morneau），加拿大的三任财政部长都被该网站游说过。

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这一次加拿大政府是否能为本国零售商守住阵地呢？

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自美国7月份提出包括提高跨境网购免税额的NAFTA谈判要求后，加拿大还没有做出正式回应。但是财政部长莫诺的发言人表示，政府会仔细考虑网购免税额提高会给加拿大人和加拿大企业带来什么样的影响。

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有消息说，加拿大有可能对美国做出一定让步，同意提高网购免关税的额度，但保留销售税。

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网购免税额如果真的提高到800美元的话，喜欢在亚马逊和eBay等美国网站购物的加拿大肯定是喜笑颜开。不过，如果加拿大零售业的日子真的过不下去，也会拖经济的后腿，从而影响加拿大人的消费能力。

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墨西哥最担心亚洲商品趁机涌入

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加拿大和墨西哥都还没有对美国的提案做出正式回应。但是墨西哥政府已经公开表示了强烈的反对。墨西哥最担心的是，网购免税额提高会变成便宜的亚洲商品进入墨西哥市场的一扇“后门”。墨西哥人的美国网购免税额是50美元。

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忧心忡忡的墨西哥零售业协会不久前求见该国经济部长瓜哈尔多（Ildefonso Guajardo）。他在接受路透社采访时说，该协会代表带来一件在网上花250美元买的夹克给他看，告诉他，现在的免税额度不被遵守，已经威胁到旗下商家。

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瓜哈尔多表示，美国提出的800美元网购免税额给北美自由贸易区以外的外国产品“打开了一扇完全没有必要的门”。“你能想象会有多少件衬衫从越南寄到墨西哥来吗？”

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但是他也承认NAFTA谈判应该触及网购关税问题。墨西哥企业界的底线似乎是，可以接受在一定程度上提高北美自由贸易区所产商品的网购免税额，但是来自别的地区的商品不行。

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但是在产品制造国际化的今天，消费者要证明从美国网店购买的产品是在北美自由贸易区内制造的并不容易。

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(RCI with Reuters)

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