75年不得假释：连杀三人的阿尔伯塔省凶犯获罕见重刑

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24岁的戴瑞克.萨瑞茨基（Derek Saretzky）星期三被阿尔伯塔省法院判处无期徒刑，75年不得假释。这意味着他可能此生不会活着走出监狱。这在加拿大废除死刑后是罕见的重刑。目前还不知道他是否会提出上诉。

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2015年9月在阿省西南部的Crowsnest Pass，萨瑞茨基先是杀死了一个过去曾与他为邻的69岁妇女，五天后又杀害了一对父女。遇害女童年仅2岁。他杀人后还肢解和焚烧女童尸体，因此也被判处亵渎尸体的罪名。

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他对自己的罪行供认不讳。三个一级谋杀罪名证据确凿，辩护律师只能尝试为他争取服刑25年后假释，但没有成功。

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主审法官在今天的判决中特意对萨瑞茨基的父亲和其他几名亲属表示赞扬。他们同意作为检控方的证人出庭作证，为萨瑞茨基的一级谋杀罪名提供了证据。法官说，这证明了诚实的品德依然存在。

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（RCI with CBC）

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