加拿大参议院已成“鸡肋”

加拿大参议院已成“鸡肋”
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曾经沸沸扬扬的参院改革已销声匿迹

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 10 八月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大建国150周年一直实行英国式的议会民主体制，由民主产生的众议院议员和由联邦政府总理任命的参议院议员共同完成立法工作；众议院有提出和批准法案的权力，参议院有审批法案的权力。

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两次改革机会

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本世纪以来，加拿大政坛已经有至少两次出现参议院是否应该按照目前的模式继续存在下去的争议。

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参议院只搞了些电视直播这样的表面文章改革
参议院只搞了些电视直播这样的表面文章改革 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

第一次是哈珀的保守党政府提出参议院改革的计划，其中心点是参议员由选举产生，但由于缺乏联邦议会的共识和缺乏各省政府的支持而夭折。

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第二次是参议院出现若干参议员冒领津贴、乱花纳税人金钱的丑闻。这在2015年大选前让许多加拿大人认为，既然无法改革参议院、就应该干脆废除参议院。加拿大联邦议会的新民主党就表示，若当政就开始废除参议院的进程；而保守党内不少人士也赞成这样做。

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但这一切似乎都随着特鲁多自由党政府的上台而成了过去。

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朗西曼的遗憾

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据加拿大广播公司记者阿龙.维利Aaron Wherry的报道，这个星期，75岁的参议员朗西曼Bob Runciman从加拿大参议院退休，他对参议院改革、特别是实行参议员由选举产生的改革进程没有任何进展感到失望；他认为像参议院这样重要的政治机构应该要对纳税人负责、对选民负责。

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刚退休的参议员朗西曼对参议院无法改革很遗憾
刚退休的参议员朗西曼对参议院无法改革很遗憾 © Adrian Wyld/Canadian Press

朗西曼在2010年被当时的保守党政府总理哈珀任命为加拿大参议员。那时不少人相信，在不久的将来加拿大的参议员会由选举的方式产生而不是由联邦政府总理任命的方式产生。但现在，几乎已经没有什么加拿大人再抱这样的幻想了。

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朗西曼认为，现在加拿大政坛已经没有什么人能够成为改革加拿大参议院运动的旗手，只有从加拿大联邦政坛转入阿尔伯塔省政坛的肯尼Jason Kenney有这个能力和机会。如果肯尼赢得两个右翼政党合二为一后成立的阿尔伯塔联合保守党的党魁，并在随后的阿尔伯塔省选中领导联合保守党击败新民主党而上台执政，则他有可能会再度提出参议员由选举产生、各个省有相同的参议院代表权的问题。

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不过朗西曼承认，在加拿大民众和政坛普遍对参议院改革缺乏热情的情况下，肯尼也可能会对参议院改革问题采取避而远之的态度。

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除此之外，能够再度让加拿大人关注参议院改革的情况还有两个。一是再出现参议员乱花纳税人金钱的丑闻，二是出现参议院多数票否决众议院通过的法案而引起加拿大的宪政危机。

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橡皮图章？

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从理论上来说，加拿大参议院有权否决众议院已经通过的法案，但由于众议员是由加拿大选民用民主方式投票产生的，而参议员是由总理任命的，所以多年以来人们的普遍看法是，参议院缺乏否决众议院通过法案的权力基础。

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自由党政府在参议院的代表哈德尔
自由党政府在参议院的代表哈德尔 © CBC

如果2019年特鲁多的自由党政府在大选中获胜而继续执政，因为特鲁多说他只任命“无党派”人士担任参议员，所以联邦议会参议院105个议席在特鲁多第二个任期中会有多达80个席位由所谓独立参议员担任，那时出现参议院否决联邦议会众议院已通过法案的可能性就明显增加了。

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特鲁多政府负责参议院事务的参议员哈德尔Peter Harder在接受加拿大广播公司采访时说，从理论上说联邦议会参议院保有对众议院法案进行修改甚至否决的权力、而不是只做橡皮图章，这对加拿大民主政体的健康是有好处的。但在实际运作中，参议院否决众议院提案的情况几乎不会发生，因为难以想象由加拿大选民民主选出的众议院会通过违法宪法、违反人权法案的提案。所以加拿大参议院应该起到的作用是在需要的情况下对众议院通过的法案进行补充和修改、而不是否决。

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哈德尔指出，自从今年1月份以来，加拿大参议院通过了众议院的15项法案，其中有5个法案被参议院提出了修改意见； 但参议院的立场并不是众议院不按照参议院的意见进行修改就否决众议院的法案。

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