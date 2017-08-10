Tim Hortons咖啡店要进军英国市场

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加拿大老百姓喜爱的咖啡连锁店Tim Hortons要在英国市场大展拳脚。

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，Tim Hortons在英国的格拉斯哥、南威尔士、大曼彻斯特等地区正在开设多个咖啡店，并有可能在北爱尔兰也开设自己的咖啡店。

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Tim Hortons的网站已经贴出要在上述城市招聘店长、领班、点心厨师和服务员的招聘广告。

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Tim Hortons 在加拿大市场的销售额呈出现下降 © Chris Young/Canadian Press

Tim Hortons在去年宣布要在2017年进军英国和菲律宾市场；现在又加上两个新的国际市场目标，一个是墨西哥、一个是西班牙。

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与此同时，Tim Hortons咖啡连锁店在加拿大本土市场的销售额出现下降趋势。

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加拿大卡尔顿大学教授Ian Lee认为，当本土市场开发完毕之后，连锁公司向海外寻求发展是必然的；但进军海外的行动危险很大、成功系数并不高。

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RCI with CBC

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