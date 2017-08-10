朝鲜局势紧张让股价跌金价涨

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朝鲜不断试验远程导弹和美国总统特朗普发出的不惜动武的警告让朝鲜半岛的局势似乎处于一触即发的状态，美国一些太平洋沿岸城市居民已经开始担心核战争的噩梦会成为现实。

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敏感的金融市场也做出了反应。

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华尔街资金大量涌入黄金市场避险 © Carlo Allegri/Reuters

据加拿大新闻社的报道，在美国总统特朗普表示要用世人从未见过的怒与火的方式打击朝鲜政权之后，朝鲜威胁说会袭击美国在太平洋的军事基地关岛。来自美国和朝鲜的这些战争言论让国际投资者资金大量进入黄金市场避险。

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星期三加拿大多伦多股票市场只有黄金板块逆市上涨，其他股市板块跌声一片；下午股市收盘时加拿大多伦多股票市场综合指数下跌了39点、而黄金板块上升了1.9%。12月份交割的黄金期货每盎司上升了16.70美元、达到1279.30美元的水平。

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加元对美元的汇率在星期三下滑了20美分，这已经是连续第六天下跌，星期三外汇市场收盘时的水平是1加元换0.7871美元。

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