好莱坞到蒙特利尔拍大片，皇家山附近居民表担忧

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好莱坞大片 X-Men系列的新片 X-Men：Dark Phoenix 将在未来几个星期内到蒙特利尔市拍摄，市内的皇家山将是主要的拍摄场地之一。

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加拿大广播公司报道说，这已经是 X-Men 系列第三次到蒙特利尔来拍摄。

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当地的非营利组织 Les Amis de la Montagne（山之友）对拍片会给附近居民带来的不便表示担心.

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该组织的 Eveline Trudel-Fugère 说，好莱坞偏偏选择了一年中最忙碌的时候来拍电影，拍摄组已经从本周一（8月7日）开始搭设设备，要到9月2日才能把这些架子拆掉，夏季的时候本来去皇家山的人就多，今年又是蒙特利尔的375周年庆祝，去皇家山的人更多，拍片有可能对停车、上山的通道等带来影响。

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© Sarah Leavitt/CBC

不过，市政府表示，好莱坞来拍片，对公园影响将会是很小的。

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市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）星期三（8月9日）发布有关声明，称皇家山公园的所有活动将按计划进行。

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市长说，X-Men : Dark Phoenix的预算是1.5亿美元，其中的 7500- 8000万将花在蒙特利尔市。

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（RCI with CBC）

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