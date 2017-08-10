加拿大军队在魁省与美国接壤地带建帐篷，接待非法越境的海地人 (视频）)

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加拿大的军人们在魁北克省与美国接壤的边界地带搭设了 30多个帐篷，以接待从美国源源不断涌入魁北克寻求庇护的海地人。

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加拿大广播公司报道说，军队建的这个营地可以容纳多达500人，地点在魁北克省的 小镇 Saint-Bernard-de-Lacolle，距离处理避难申请的加拿大边境服务局比较近。

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加拿大军队的发言人伊夫·德比恩斯 （ Yves Desbiens）告诉加拿大广播公司，设立帐篷，是我们很熟悉的事情，我们对此很擅长。

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源源不断

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最近几个星期来，大批海地人从美国非法越境，进入魁北克省。

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加拿大移民局说，尤其是过去两周人数大增，从Saint-Bernard-de-Lacolle过境点非法越境的人数在两周前大约每天50人，现在已经是每天200人。

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© Charles Krupa/Associated Press

加拿大边境服务局的发言人帕特里克·勒福特（Patrick Lefort）表示，目前有700人已经过了边境，正在等待处理。

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他说通常的等待时间是2-3天，正在寻找新的人力资源，以便减少积压的情况。

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新式模块帐篷，确保尊严

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加拿大广播公司报道说，加拿大军队搭设的这些帐篷属于模块化帐篷，里面有地板，有照明，还有取暖设备。

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星期四（8月10日），在完成了帐篷的搭建后，军队发言人伊夫·德比恩斯表示，新建的帐篷可以确保 “寻求庇护者的尊严和舒服”。

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帐篷营搭完后，加拿大军队的士兵随即返回了自己的驻地，军队将不会承担保安方面的任务，建立这个营地的要求是由加拿大公安部提出的 （Public Safety Canada.）。

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后勤上的挑战

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目前 ，魁北克省面临着后勤上的挑战，这些庇护寻求者一到蒙特利尔市，马上就需要住宿，以及其他的服务，而且他们的孩子还需要上学。

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魁省官员在新闻发布会上表示，奥林匹克体育场在被用来安置这些难民申请者，但从下个月开始，体育场有其他安排，将不能继续使用。

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蒙特利尔的老皇家维多利亚医院本来已经于 2015年关闭，现在也将重新开放，接待新到的难民申请者。

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The old Royal Victoria Hospital © Charles Contant/CBC

负责帮助寻求庇护者的省级组织 PRAIDA的主管 Francine Dupuis 说，老皇家维多利亚医院的大楼将能容纳 320人。

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他还表示，并不是所有的收容所都已经满了，但需要有更多的地方来应对不断到来的人流。

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海地人的处境

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最近进入魁北克省的海地人，全部已经在美国生活了多年，但现在面临被驱逐的处境。

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在2010年海地大地震之后，美国对海地人授予了“临时保护地位”，暂停把没有身份的海地人驱逐出境，但这个政策将于明年1月份到期，美国国土安全部说，海地现在已经是一个安全的国家。

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美国总统唐纳德·特朗普今年5月宣布，在明年1月份到期时，他不会延长给予海地公民的临时保护地位。

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因此，就出现了海地人纷纷涌入加拿大情况。

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然而，进入这里的海地人也并不一定能够留在加拿大，要申请避难成功，申请人必须能够证明自己若返回原籍国，将遭受迫害、战争或其他暴力，若申请失败，他们则将被遣送出境。

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(RCI with CBC)

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