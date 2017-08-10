朝鲜要求举行高级会谈：加拿大牧师林贤洙获释的条件

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在朝中社宣布加拿大牧师林贤洙获保外就医将近24小时之后，半信半疑的加拿大政府才发表声明证实这一消息。与此同时，营救林贤洙的过程也逐渐被披露出来。有消息来源说，总理特鲁多最终决定派高级官员亲自去朝鲜谈判，是此事获得解决的关键。

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另外，林贤洙已年过六十，身体也不好。22岁的美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）今年6月份获释回国几天后即死亡。朝鲜问题专家斯科特.斯奈德（Scott Snyder）认为，朝鲜当局显然不希望同样的事在加拿大重演。

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有瓦姆比尔的悲剧在前，因此当朝中社宣布基于人道理由让林贤洙保外就医时，许多人都想到了最坏的结局，但是CBC电视台星期四（8月10日）下午播放了一段摄于日本某机场的视频。视频中的林贤洙尽管比过去瘦弱，但看起来健康并无大碍。

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林贤洙在2015年2月被捕，当年12月被以企图颠覆朝鲜政权的罪名判处终身劳教。他获释的消息让已经苦等两年半的家人和教友如释重负。密西沙加韩光长老教会的助理牧师查尔斯.白（Charles Baik）说，他太高兴了，急不可待地盼着和林牧师重逢的那一刻。

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林贤洙的家人发表声明，表示感谢之外，也请求媒体暂时不要打扰，同时希望“世界不要忘记朝鲜人民”。

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加拿大高官来访对朝鲜有宣传价值

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特鲁多的国家安全顾问丹尼尔.让（Daniel Jean）等六名加拿大官员本周早些时候的平壤之行被认为是促成朝鲜当局放人的关键。特鲁多在星期四凌晨发表声明，证实林贤洙获释，感谢瑞典驻平壤外交官的帮助，并表示林牧师的健康和平安对加拿大政府极为重要。

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但是在六人小组抵达朝鲜后这几天和朝鲜方面有过什么交流，加拿大官员闭口不谈。加拿大特使访问朝鲜的事也是由朝中社首先披露的。朝鲜人权活动人士杰克.金在接受CBC记者Kathleen Harris采访时说，加拿大高级官员来访对朝鲜当局来说是一件值得宣传的事。

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一个没有透露姓名的加拿大消息来源甚至认为，如果加拿大政府早些同意派高级官员去朝鲜的话，林牧师其实可以更早获释。多伦多大学的加朝关系专家蒂娜.朴（Tina Park）也说，金正恩政府就是想让其他国家觉得它不容小觑。

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正是剑拔弩张的时候，去给金正恩脸上增光合适吗？

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最近几天朝鲜和美国之间的骂战不断升温，朝鲜已经扬言要对美国关岛发动军事打击。但是蒂娜.朴说，天平的这一边，是一位多年从事人道援助的人的性命。她认为特鲁多和他的顾问们采取行动营救林牧师的选择是正确的。

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2016年9月15日，加勒特在温哥华机场与妻子重逢。 © CBC News

另一位从事对朝人道援助的加拿大牧师凯文.加勒特（Kevin Garratt）2014年在中朝边境城市丹东被捕并被指控间谍罪名，2016年9月获释，回到加拿大。在他获释三天前，也是丹尼尔.让悄悄飞往北京。据信就是在那一次，加中商定了引渡条约谈判事宜。

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林贤洙获释前是唯一一个被朝鲜关押的加拿大公民。目前仍有三名美国公民在朝鲜坐牢，罪名都和颠覆国家政权有关。

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（RCI with CBC）

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