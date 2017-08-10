萨斯喀彻温省长沃尔突然宣布退出政坛

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萨斯喀彻温省长布拉德.沃尔（Brad Wall）星期四（8月10日）宣布退出政坛，但是将留任省长，直到他领导了14年的萨斯喀彻温党选出新的党领袖。这个消息非常突然，但是沃尔说，他在六月底就萌生退意了。

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今年51岁的沃尔1999年踏入政坛，2004年成为萨斯喀彻温党领袖，2007年当选省长。现在是他的第三个任期。2016年省选，萨斯喀彻温党大胜，获得省议会61个议席中的51个。但是省政府今年3月份提出的年度预算报告大幅度紧缩开支，削减服务，引起公众不满。

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沃尔在声明中表示，他认为现在是萨斯喀彻温党，政府和省进行“更新”的时候了。他在此时宣布退出政坛，是为了让新任党领袖有时间适应和熟悉。

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萨斯喀彻温党委员会将在一个月内举行会议，讨论党领袖竞选事宜。

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（RCI with CBC）

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