想当警察吗？加拿大最大城市警察局要招80人

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由于退休和离职人数超出原来的预期，安大略省多伦多市警察局今年计划招聘80名新警察，从而取消了自2016年1月起实施的招聘冻结。

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多伦多警察协会（TPA，即警察工会）上个月警告说，由于人手不足，一些警察疲于奔命，一些分局没有足够的人员处理所有的报警电话。但多伦多市长约翰.托利（John Tory）和警察局长马克.桑德斯（Mark Saunders）都否认警员不足的问题如此严重。

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多伦多警察局每年的经费超过10亿加元。此前冻结招聘的目的之一是推进执法“现代化”。这个计划包括停止培训警察做新技术和非警察人员可以处理的工作。

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（RCI with CBC）

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