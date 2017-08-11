多伦多的单身者们都住在哪里？

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加拿大的单身家庭在增多，最大城市多伦多自然也不例外，根据2016年的人口普查，加拿大全国单身家庭的比例是28.2%，而多伦多的比例更高，1/3的家庭只有1个人。

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那么，这些单身的人主要居住在哪些区呢？

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加拿大广播公司报道说，多伦多的单身者们聚居在市中心、Mimico 区，以及沿着Yonge Street和Sheppard East附近的公寓楼内。

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而West Queen West, Don Valley Parkway 以及 Eglinton Avenue 大街周围的地区，公寓密集，也是迫受单身者青睐的区域，很多单身者住在这里。

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多伦多负责城市社会研究的Harvey Low表示，这些地区都是人口密度高，公寓楼林立的地区。

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加拿大广播公司报道说，过去10年来，单身者的人数一直在缓慢但稳步地增长，在大多伦多和汉密尔顿地区，10年内增加了约122,000个单身家庭。

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Harvey Low说，人口老龄化当然是一大因素，现在有更多的老人独自生活在自己家里，而妇女的经济独立也是另一个因素，妇女们在大量进入劳动力市场，从而使她们有能力自己生活。

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他还说，离婚率的增加也可能是导致单身者增多的因素。

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（RCI with CBC）

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