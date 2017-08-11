多伦多警局暂时解冻招聘禁令，今年将招新警员

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今年二月，多伦多警察局批准了一项雄心勃勃的改革计划，目的是使警力现代化，措施中包括审查各部门的人员编制，三年内不招新警察。

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然而，不进新人的决定受到来自多伦多警察工会TPA的强烈批评，压力下警察局决定今年还是招80名新警察，暂时松动了不招人的决定。

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© Craig Chivers/CBC News

警察工会抱怨说，今年到目前为止，多伦多警局已经有约300名警察退休、辞职或“跳槽”到其他警局，超过正常水平，多伦多的警察队伍面临缺乏人手的危机，有时候有的分局甚至没有足够的警察来应对接到的报警。

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多伦多警察局目前有5,100名警察，改革计划的目标是到2019年将警员人数减少到4,750人。

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目前多伦多警察局还没有公布今年开始招聘的的时间表。

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（RCI with CBC ）

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