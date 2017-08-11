新星！18岁小将击败网球巨星（视频）

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据加拿大新闻社报道，加拿大18岁的网球新手丹尼斯.夏波瓦洛夫Denis Shapovalov，在击败了世界网坛第二号选手纳塔尔Rafael Nadal之后已经被体育专家们成为网坛新星。

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赛后失望的纳塔尔和兴奋的夏波瓦洛夫 © CBC

这场在蒙特利尔举行的罗杰斯杯网球大奖赛上，夏波瓦洛夫在先失一局的情况下，以3比6、6比4、7比6（4）的比分击败了排名世界第二的网坛巨星纳塔尔，让纳塔尔在这次蒙特利尔网球大赛中拿下冠军的目标无法实现。

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比赛结束后夏波瓦洛夫在接受记者采访时说，他小时候的梦想是能够与纳塔尔、费德勒、默里这样的巨星同场比赛，这个童年梦想今天终于实现了。



纳塔尔则赞扬夏波瓦洛夫的球打得很不错，今后会有精彩的网球生涯。

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夏波瓦洛夫将在四分之一半决赛中对阵法国的马纳利诺Adrian Mannarino。

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夏波瓦洛夫成为1974年以来进入世界级网球大赛四分之一半决赛的最年轻的选手。

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