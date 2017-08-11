你的退休金有保证吗？

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加拿大打工族中许多人的退休金一般由三部分组成。

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几种退休金

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第一部分是由政府管理、由雇主和雇员共同供款的公共退休金，第二是公司或政府机构提供的由雇主和雇员共同供款的单位退休金，第三是个人的退休储蓄金，这种个人退休储蓄金账户政府提供免税优惠。

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不过，也有不少加拿大打工族只有公共退休金和自己的私人退休储蓄金，而没有公司退休金。

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据加拿大广播公司记者索非亚.哈里斯Sophia Harris的报道，最近发生的两起雇员示威、向公司讨公道的事件说明许多加拿大人过去十几年、甚至是几十年在公司掏腰包缴纳的公司退休金供款并不能保证他们在退休后能够拿回这些储蓄多年的本金和利息。

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加拿大西尔斯公司经营困难让员工退休金缩水 © Martin Trainor/CBC News

从理论上说，公司应该向其雇员提供与雇员每月缴纳的公司退休金供款同等数量的金钱，并把这笔钱存到公司退休基金账户、由专门的投资公司进行管理。

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关键是“定不定出”

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如果公司和单位提供的是定进定出的退休金计划，也就是每年雇员和雇主掏腰包存入公司退休金的钱数是订好的，雇员退休后每年从公司退休金计划中得到的退休金钱数也是预先订好的；这是比较有保障的退休金福利。

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如果公司和单位提供的是定进不定出的退休金计划，也就是每年雇员和雇主掏腰包存入公司退休金的钱数是订好的，但雇员退休后每年从公司退休金中得到的退休金钱数却不是固定的，而是要根据退休基金经营好坏和资金是否充足而决定能拿多少退休金，这是比较缺乏保障的退休金福利。

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什么情况下会泡汤

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Northstar Aerospace已退休多年的员工也参加示威 © CBC

对于这定进不定出的退休金制度，至少有两种可能发生的情况会导致雇员们希望在退休时能够得到的公司退休金数量大大减少甚至是泡汤。一是公司以经营困难、现金短缺的理由减少甚至停止每个月给公司退休金的供款，从而导致公司退休金资金不足；第二是公司由于经营困难而寻求破产保护，法庭会同意公司停止或减少给公司退休金的供款。

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最近发生的加拿大西尔斯公司宣布进行受到法律保护的公司重组、关闭了在加拿大全国各地分店中的50多个分店、解雇几千名雇员，这些雇员不但得不到遣散费，而且只能得到本来应该得到退休金的81%，剩下的19%要在今后5年再支付，而且前提是西尔斯公司的重组改造获得成功，公司有财务能力支付雇员剩余的退休金。

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最近发生的另一起雇员示威事件针对的是生产直升飞机配件的公司Northstar Aerospace。这个在安大略省Milton市的直升机配件制造厂由于订单不足将在今年9月份关闭；工人们被告知说，由于公司方面没有补足拖欠公司退休基金的6百万加元应该交付的供款，所以已经退休的员工和9月份关厂后失掉工作的员工退休金都会减少24%。

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Northstar Aerospace公司说，已经没有能力补足这拖欠的退休金供款；而其美国母公司Heligear则表示，该公司在2012年收购Northstar Aerospace公司时已经存在公司退休金供款存在缺口的问题，所以与该公司无关。

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RCI with CBC

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