为救鲸鱼加拿大政府下令船只减速

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大圣劳伦斯河出海口和大西洋近海不断发生北大西洋露脊鲸死亡事件的情况下，加拿大交通部和海洋渔业部经过调查研究后作出决定，要求所有长度超过20米船只的航速不得超过10节。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚死去的露脊鲸漂浮在海面上 © Marine Animal Response Society

据加拿大广播公司记者 Bobbi-Jean MacKinnon的报道，这一限制轮船航速的措施是暂时性的，将一直实行到露脊鲸离开圣劳伦斯河出海口和加拿大近海水域的食场巡游到其它海域为止。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大交通部的核查员和加拿大海岸警卫队的巡逻舰将负责监督执行这一航速限制措施，违反航速限制规定的轮船会面临6千到2万5千加元的罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了这一限制航速的措施之外，加拿大政府有关机构还在考虑其他保护鲸鱼的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有的露脊鲸尸体在岸上时间一长已经干枯 © Fisheries and Oceans Canada

北大西洋露脊鲸是濒临灭绝的受保护海洋动物。在过去两个月中，已经有12只北大西洋露脊鲸死亡；其中10只在加拿大海域，两只在美国北部大西洋近海海域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大方面对露脊鲸尸体进行的解剖检查显示，这些鲸鱼的死亡有可能是与轮船碰撞或者是受到渔网缠绕的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada