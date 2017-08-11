加拿大魁北克省反对党呼吁收紧边境，抨击政府不负责任

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着从美国非法越境的海地人源源不断，越来越多，加拿大魁北克省的反对党CAQ抨击政府现在采取的做法是“完全不负责任”的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对党 CAQ 的领袖François Legault 在Facebook上发文说，虽然魁北克省和加拿大都有责任在发生危机的时候承担难民的份额，但他对近来“从美国非法进入魁北克省的失控人流”感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，对于所有希望移民的人来说，这就相当于是在发出邀请，你可以非法涌进边境，而不必经过海关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Paul Chiasson/Canadian Press

François Legault 还表示，魁北克省的资源有限，使移民融入法语主流社会的能力有限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近CAQ民意上升

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省的官方反对党 – 魁北克人党之前也对魁省应对难民申请者的能力提出过质疑，但右翼反对党CAQ是第一个明确要求加强边界管制的魁省政党。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在移民问题、文化和身份认同问题上，CAQ一直采取比较强硬的态度，最近几个月来，CAQ 受到的民意支持上升，与执政的魁省自由党距离拉近。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省总理、魁省自由党领袖菲利普·库雅尔（Philippe Couillard）指责 François Legault 的说法是想让魁北克人在移民和难民问题上感到恐惧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

库雅尔说，魁北克是一个成熟的社会，正在提供必要的资源，以合适和有尊严的做法来面对目前的这种情况，他还称 François Legault “绝对缺乏领导能力”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克人潜在反弹？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CAQ 的领袖 François Legault 则表示，随着越来越多的人非法越境，魁北克人对难民的容忍度在逐渐减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，魁北克人对难民的慷慨和支持正在动摇，如果政府官员不改变态度，我们可以预期会出现反弹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，通过正当法律途径提出难民申请的人对此也很沮丧，觉得不公平，因为他们要等很长时间才能获得批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada