继美国外交官之后，加拿大驻古巴外交官也出现神秘的听力受损问题

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一名加拿大驻古巴的外交官因头痛和听力下降而需要接受治疗。随同他一起住在哈瓦那的家人也出现了类似症状。加拿大外交部发言人证实了这个消息，并表示加拿大政府正在对此事进行调查。但他也补充说，加拿大游客和其他去古巴的人应该不会受到威胁。

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在此前一天，有美国官员向美联社透露，去年秋季，多达五名美国驻古巴外交官出现了听力受损的症状。他们当中有人刚到任不久，有人的配偶也出现了相同症状，有几人因症状严重甚至不得不提前结束任期回国。

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遭到“先进声波武器”的攻击

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FBI和美国外交系统的安全部门进行了几个月的调查，得出的结论是，他们遭到了一种先进声波武器的攻击。这种武器释放出的声波在人的听觉频率以外，可能被安置在他们的住所外或室内。

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到底是什么武器，由谁操控，目标是谁，目前都不清楚，或者没有被披露。调查人员怀疑此事背后可能有另一个国家。不过，美国政府显然认为古巴政府有不可推卸的责任。5月23日，两名古巴驻美国外交官被驱逐。美国国务院发言人表示，这是因为美国驻古巴外交人员因为此事减少了。另外，按照日内瓦国际公约，古巴政府有义务保护外国外交人员。

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古巴大呼冤枉

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古巴政府星期三发表长篇声明，宣称自己过去从来没有、今后也绝不会允许在古巴领土上攻击外国外交官和他们的家属。古巴外交部说，今年2月份得知此事后即成立了一个专家委员会，展开了详尽的紧急调查，并加强了对美国大使馆和美国外交公寓的保安措施。

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外国驻古巴外交人员住宅的业主是古巴政府，房屋的管理和维修也由古巴政府负责。

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过去美国和古巴关系紧张时，古巴骚扰美国外交人员的事并不罕见，但是从未发生过使用声波设备有意伤害外交官的事。

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（RCI with CBC and AP）

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