被困六小时，获赔400加元：Air Transat赔偿被困机舱的乘客

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为了“表达善意”，加拿大越洋航空公司（Air Transat）宣布向每个在7月31日乘坐该公司班机自布鲁塞尔飞蒙特利尔的乘客赔偿400加元。这架班机因雷雨无法在蒙特利尔降落，不得不飞往渥太华并滞留六个小时。同一天该公司还有一架从罗马飞往蒙特利尔的班机改道渥太华，但那一架飞机上的乘客不会获得赔偿。

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越洋航空寄给CBC的书面声明说，这笔赔偿不是弥补飞机延误给乘客造成的损失，因为造成延误的原因是不可控的天气。但是飞机在渥太华机场滞留期间空调一度停止工作，给乘客造成了困扰。公司为此做出道歉和补偿。.

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在滞留渥太华机场的六个小时中，乘客被禁止下机。机舱内的温度越来越高，而且没有食物和水。一些乘客几近崩溃，有人拨打了911。

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目前加拿大交通署（CTA）正在对此事进行调查，并将在8月底举行两天听证会。根据越洋航空自己制定的服务标准，发生航班延误时要提供饮料和点心，延误超过90分钟时，如果机长允许，乘客应该可以选择下机。

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（RCI with CBC）

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