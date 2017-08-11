这是什么？爱德华王子岛居民在海滩上发现奇怪的木桩

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海边的人对潮水送上岸的各种物品习以为常，但是家住爱德华王子岛艾伯顿的艾伦.麦克劳德（Ellen MacLeod）几天前却在海滩上发现了一些令她迷惑的木桩。它们不像是平常顺水漂来的浮木，倒像是从沙里冒出来的，表面还长了青苔。

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CBC记者 Cody MacKay说，麦克劳德并不是唯一一个发现这种奇怪木桩的爱岛人，但是到目前为止，没有人知道它们到底是一条船或一个码头的残骸。它们在涨潮时会被淹没，退潮时才看得见。

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麦克劳德的好奇心被挑了起来。她第二天又和女儿及朋友回到海滩上，还带了一把铲子。她们发现了一段很像是船壳板的木板，一半露在外面。

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如果真的是一条船，它从何处来？承载着什么秘密呢？麦克劳德联系了当地的博物馆以及几位历史学家，希望有一天能够找到答案。

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（RCI with CBC）

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