见不得你受委屈：调查显示加拿大人会以双倍小费安慰被粗暴对待的服务生

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

哪个国家的餐饮业服务生都难免会遇到粗鲁的顾客。但是一项调研显示，顾客的粗鲁言行会让服务生的收入增加，因为在场的其他顾客会付更多的小费，以表达对受委屈的服务生的安慰和支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主持这项调研的是在卡尔加里大学商学院任教的桑迪. 赫什科维斯（Sandy Hershcovis）。她在接受CBC记者David Bell采访时介绍说，如果有顾客粗暴地对待服务生，其他顾客付给“受害者”的小费比正常情况下多83%，而且会表现得更加有礼貌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这实际上是一项社会实验。一个演员被请来扮演粗鲁的顾客，商学院的学生扮演服务生。粗鲁的表现包括一面打电话一面和服务生说话，或者用讥讽的语气等等。只有11%的顾客会站出来直接干预，但是高达75%的人会在事后对受委屈的服务生说几句鼓励的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，唯一的条件是这个服务生始终保持礼貌。如果她或他还嘴了，其他顾客的同情心似乎也就消失了，小费自然也不会多付。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项研究发表在最近一期《应用心理学期刊》上。赫什科维斯说，二十多年前，她在一家商店打工。一个因不能退内衣而动怒的顾客对她说，她这么蠢，也就只配干这一行。她气得心脏狂跳。但是那人走后，好几个顾客过来安慰她。这个研究课题的最初设想来自这段亲身经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada