难民申请者大增，蒙特利尔学校面临压力

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原籍海地的卡林克·加斯特（Calinx Dieu Juste）和他的家人在几天前从美国非法越过边界,，进入了加拿大魁北克省，现在，他们已经在考虑送孩子上学的事情。

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加斯特夫妇有4个孩子，其中3个的年纪在8岁到12岁之间，如果要留在魁北克省，孩子就必须入读公立法语学校。

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Calinx Dieu Juste and his wife Lucille © CBC

这个星期，最近抵达蒙特利尔的一些海地难民申请者们已经开始到公立法语学校教育局（CSDM）给孩子报名上学。

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加斯特告诉加拿大广播公司，虽然自己的孩子们在美国上的是英语学校，对于现在要去法语学校学习，他并不担心。

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他说，孩子们既然能学英语，也就能学法语。

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招生人数增加

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蒙特利尔公立法语学校教育局 CSDM说，今年的报名入学人数增长了14%。

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CSDM 的主任凯瑟琳·哈雷尔·波登（Catherine Harel Bourdon）告诉加拿大广播公司，从来没有见过这样的情况，对于寻求庇护者的孩子们来说，上学是非常重要。

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她说，我们将要求省教育部增加拨款，增加学校的设备和人力资源，让这些孩子们都有机会进法语学校。

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魁北克省教育部在一份声明中表示，正在与蒙特利尔市的教育局进行联系，为未来一年的教学计划做准备，在确定是否向蒙特利尔的学校系统投入新的拨款之前，将先对入学的人数进行评估。

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© La Presse canadienne/Ryan Remiorz

自从去年11 月唐纳德·特朗普当选美国总统后，从美国非法越境到魁北克省寻求庇护的人大增，最近这两个月更多，几乎是天天3百人。

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来到魁北克省的，大多数是在美国没有身份的海地公民，他们担心被美国被驱逐出境，美国将在明年一月终止对无身份海地人暂不遣返的政策。

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这些海地人来到蒙特利尔后，目前大多被安置在奥林匹克体育场内，但下个月还要换地方，没有固定地址，给孩子报名上学带来了障碍，因为蒙特利尔的公立中小学是按片招生，你住在哪里，孩子就只能去附近的学校。

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教育局说，到目前为止只有10个海地人家庭已经给孩子报了名，他们来得比较早，已经在这里好几个星期了。

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CSDM 的主任凯瑟琳·哈雷尔·波登说，无论有什么样的困难，教育局将尽一切力量，确保已经在这里的难民申请者的孩子们能够在8月28日中小学开学时进入学校。

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“从零开始”

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Josué Loubondo © CBC

约瑟·陆博多（Josué Loubondo）是YMCA 的一位志愿工作者，他原籍刚果民主共和国，自愿来帮助这些新到的海地人。

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他说，他们的孩子很多才 7、8岁，不懂法语，现在一切得从零开始。

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上面提到的海地人卡林克·加斯特一家曾经在美国申请政治庇护，但遭到拒绝，他说，如果政府把我们送回海地，我们就会丢掉生命。

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他表示，他知道不通过正式口岸而非法入境意味着什么，但他和家人找不到别的出路。

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（RCI with Verity Stevenson/CBC）

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